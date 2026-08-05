Menor de 13 años es acusado de matar a una adolescente de 14 en Louisiana

Un adolescente identificada como Makayla Pennywell, de 14 años, murió luego de recibir un disparo en la cabeza dentro de una vivienda en Shreveport, Louisiana, un crimen por el que un menor de 13 años fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Shreveport, los agentes respondieron alrededor de las 2:30 de la tarde del domingo a una vivienda ubicada en Legardy Street tras recibir un reporte de una persona herida por arma de fuego.

Al llegar al lugar, encontraron a Pennywell con una herida de bala en la cabeza. La adolescente fue trasladada para recibir atención médica, pero posteriormente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Poco después del incidente, las autoridades detuvieron a un adolescente de 13 años, quien permanece bajo custodia en un centro de detención juvenil mientras continúa la investigación.

La policía corrigió la identidad del sospechoso

Inicialmente, la policía informó de manera errónea que el sospechoso era el hermano de la víctima. Sin embargo, posteriormente aclaró que el menor no tenía parentesco biológico con Makayla Pennywell.

Según las autoridades, el adolescente es hijo de una amiga de la madre de la víctima y se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el tiroteo.

Los investigadores entrevistaron a varias personas presentes en la casa, aunque hasta el momento no han revelado qué originó el disparo ni un posible móvil del crimen.

La Fiscalía del Distrito de Caddo determinará si el menor será procesado como adulto.

La familia se preparaba para el regreso a clases

Familiares de Makayla contaron a medios locales que tenían previsto llevarla de compras para adquirir los útiles y la ropa necesarios para comenzar el noveno grado de secundaria.

En lugar de acompañarla en ese nuevo comienzo, ahora organizan su funeral.

Sus seres queridos la describieron como una adolescente tranquila, amable y cariñosa, apasionada por el baloncesto, la cocina y el tiempo que compartía con sus hermanos.

“La amamos. La extrañamos”, expresó su abuela en declaraciones recogidas por el medio local KTBS.

Otro familiar aseguró que Makayla era “una muy buena niña” y calificó su muerte como “una tragedia”.

El Distrito Escolar de Caddo Parish informó que dispondrá de consejeros especializados para brindar apoyo emocional a estudiantes y personal docente antes del inicio del nuevo ciclo escolar, tras la muerte de la adolescente.

Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer cómo ocurrió el tiroteo.

Autoridades alertan sobre la violencia dentro del entorno familiar

La policía señaló que la muerte de Makayla fue uno de dos casos fatales relacionados con violencia doméstica que involucraron a menores durante el mismo fin de semana en Shreveport.

El cabo Chris Bordelon afirmó que ambos hechos reflejan un problema recurrente relacionado con el uso de armas de fuego para resolver conflictos.

“En ambos casos estamos viendo a personas recurriendo a las armas para solucionar disputas”, indicó.

El funcionario añadió que, dentro de los límites de la ciudad, las probabilidades de resultar gravemente herido o morir a manos de un familiar son mayores que las de ser víctima de un acto de violencia cometido por un desconocido.

Por su parte, la concejal de Shreveport Tabatha Taylor expresó sus condolencias a la familia y manifestó su deseo de que la comunidad redoble esfuerzos para prevenir nuevas tragedias.

La policía mantiene abierta la investigación y no ha divulgado información adicional sobre las circunstancias que rodearon el caso.

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