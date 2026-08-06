Comité del Senado declara en desacato a Anthony Fauci por negarse a responder sobre el COVID-19

El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos aprobó una resolución para declarar en desacato al Dr. Anthony Fauci, luego de que el exfuncionario se negara a responder más de 100 preguntas durante una audiencia sobre su actuación en la pandemia de COVID-19.

La decisión marca un nuevo episodio en la confrontación política entre el reconocido epidemiólogo y legisladores republicanos, quienes buscan que el Departamento de Justicia determine si existen elementos para iniciar un proceso penal por desacato al Congreso.

Rand Paul sostiene que Fauci debía responder

De acuerdo con AP, la resolución fue aprobada por mayoría republicana, una semana después de que Fauci invocara en repetidas ocasiones la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas de declarar en su contra.

El presidente del comité, el senador republicano Rand Paul, argumentó que esa protección no aplicaba debido a que Joe Biden le otorgó un indulto federal antes de dejar la Casa Blanca.

“El doctor Fauci no corría ningún riesgo de ser procesado a nivel federal. Lo único que tenía que hacer era decir la verdad”, afirmó Paul durante la sesión.

El legislador insistió en que la votación no buscaba juzgar las decisiones tomadas durante la pandemia, sino determinar si un testigo previamente indultado puede negarse a responder sin enfrentar consecuencias.

Fauci defiende su decisión

Por su parte, Anthony Fauci sostuvo que sí existía un riesgo de autoincriminación, ya que el indulto presidencial no lo protege frente a posibles investigaciones estatales ni ante eventuales acusaciones relacionadas con declaraciones falsas.

En un comunicado citado por la agencia antes citada, el médico aseguró que el senador Rand Paul ha manifestado públicamente su intención de procesarlo.

“Tenía razones para creer que buscaban cualquier declaración que pudiera usarse en mi contra”, explicó Fauci.

Ahora, la resolución será enviada a la Fiscalía de Estados Unidos en Washington, que decidirá si abre una investigación. Aunque el caso aún enfrenta obstáculos políticos para avanzar en el pleno del Senado, especialistas consideran que podría sentar un precedente sobre el alcance de la Quinta Enmienda para testigos que ya recibieron un indulto presidencial.

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