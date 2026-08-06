Los narcos mexicanos por los que EE.UU. ha ofrecido las mayores recompensas

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Juan Carlos Valencia asumió un papel de liderazgo dentro del CJNG y es considerado uno de los principales responsables de las operaciones internacionales de la organización, motivo por el cual el Departamento de Estado elevó la recompensa por información que permita su captura.

Con este monto, Valencia se convierte en el narcotraficante mexicano por quien Washington ofrece la mayor recompensa vigente, superando las cantidades que en años anteriores fueron asignadas a otros líderes del crimen organizado como Rafael Caro Quintero, por quien se ofrecían 20 millones de dólares, o Ismael “El Mayo” Zambada (15 millones de dólares).

Así han evolucionado las recompensas

Hasta principios de 2026, el gobierno de Estados Unidos mantenía como principales objetivos a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por quien ofrecía 15 millones de dólares, así como a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como “El Alfredillo”, integrante de Los Chapitos, con una recompensa de 10 millones de dólares.

También figuraban otros líderes del narcotráfico mexicano con recompensas de entre 5 y 10 millones de dólares, de acuerdo con el Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado.

RECOMPENSA DE HASTA $10 MILLONES (cada uno) por información que conduzca al arresto y/o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción Chapitos del Cártel de Sinaloa. https://t.co/AV6hI7RT1y #FugitiveFriday pic.twitter.com/xtba4XfPAx — DEA HQ (@DEAHQ) April 14, 2023

El incremento en las recompensas se suma a otras acciones emprendidas por Estados Unidos contra el CJNG, entre ellas acusaciones federales, sanciones económicas y restricciones de visa contra presuntos colaboradores de la organización.

Autoridades estadounidenses señalaron que la estrategia busca debilitar tanto el liderazgo como la estructura financiera del grupo criminal, al que consideran una de las principales organizaciones responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.

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