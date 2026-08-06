Precio del dólar en México hoy, 6 de agosto del 2026

El peso continúa manteniendo un paso fuerte en el tipo de cambio frente al dólar. Aunque la cotización con el billete verde subió un poco de valor hoy, jueves 6 de agosto, con respecto al cierre del día anterior, el precio sigue favoreciendo a la moneda mexicana. ¿Buena noticia? Dependerá de si vas a comprar dólares o vas a enviar remesas.

El precio del dólar en México se ubicó este jueves 6 de agosto de 2026 en un promedio de $17.25 pesos por billete verde. Durante la apertura de la jornada, la moneda estadounidense cotizó en $17.22 pesos, una ligera disminución del 0.07% frente al cierre previo de $17.23 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Aunque la variación diaria ha sido mínima, el comportamiento reciente refleja una tendencia descendente. En los últimos siete días, el dólar acumula una baja del 0.77%, mientras que en comparación con el mismo periodo del año pasado registra una caída del 8.12%, lo que confirma la fortaleza que ha mostrado el peso mexicano frente a la divisa estadounidense durante los últimos meses.

La tendencia negativa del tipo de cambio también se ha mantenido durante las últimas tres jornadas. A ello se suma una volatilidad de 3.15%, un nivel considerablemente inferior al índice de referencia de 7.43%. Este comportamiento suele interpretarse como una señal de estabilidad relativa en el mercado cambiario, ya que las fluctuaciones del precio han sido moderadas.

El fortalecimiento del peso ocurrió después de una jornada favorable para la moneda mexicana este miércoles 5 de agosto. Los mercados se mantuvieron atentos a la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), prevista para este jueves, un evento que suele influir en el comportamiento del tipo de cambio y en las expectativas de inversionistas y participantes del mercado financiero.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar correspondiente al miércoles 5 de agosto fue de $17.2423 pesos por unidad. Este valor se obtiene a partir del promedio de las operaciones bancarias realizadas durante la jornada. Sin embargo, debido a que la cotización del dólar continúa modificándose durante todo el día, el tipo de cambio frente al peso concluyó la sesión alrededor de los $17.24 pesos por cada divisa estadounidense.

Banxico publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el tipo de cambio FIX para este jueves quedó establecido en $17.2317 pesos por dólar. Este indicador funciona como una referencia oficial utilizada en distintos contratos, operaciones financieras y trámites en México.

Por otra parte, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera quedó fijado en $17.2717 pesos por dólar. Este valor es el que se utiliza cuando una persona o empresa debe liquidar una obligación pactada en dólares dentro del territorio nacional.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las principales instituciones financieras de México manejan este jueves las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares:

Afirme: compra en $16.30 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.20 pesos y venta en $17.99 pesos.

BBVA México: compra en $16.49 pesos y venta en $17.62 pesos.

Banorte : compra en $16.05 pesos y venta en $17.55 pesos .

: compra en $16.05 pesos y . Banamex: compra en $16.72 pesos y venta en $17.68 pesos.

Scotiabank: compra en $16.70 pesos y venta en $17.80 pesos.

Al revisar las cotizaciones, Banorte se mantiene como la mejor opción con el precio de venta más bajo de la jornada, lo que representa una alternativa más conveniente para quienes buscan comprar dólares. En contraste, Banamex superó a Scotiabank, que llevaba liderando el listado dos días consecutivos, y presentó la mejor cotización de compra, por lo que paga más pesos por cada dólar vendido.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar se vende en un promedio de $17.52 pesos, mientras que la compra ronda los $16.39 pesos. En las casas de cambio ubicadas en la frontera, particularmente en Tamaulipas, el precio promedio se mantiene en $17.50 pesos para la venta y $16.50 pesos para la compra, cifras que pueden variar ligeramente dependiendo del establecimiento y la demanda de divisas.

Las empresas dedicadas a las transferencias internacionales también manejan cotizaciones distintas al mercado bancario. Este jueves, Western Union ofrece un tipo de cambio de $16.85 pesos por dólar enviado a México. MoneyGram maneja una cotización de $17.77 pesos por dólar, mientras que con Wise los usuarios reciben alrededor de $17.12 pesos por cada dólar transferido desde Estados Unidos.

Es importante recordar que el precio del dólar cambia constantemente durante el día y puede variar entre instituciones financieras, casas de cambio y empresas de envío de dinero. Antes de realizar una operación, conviene revisar la cotización vigente para obtener las mejores condiciones disponibles.

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