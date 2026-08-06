Trump dice tener derecho a quedarse con “millones” enviados en regalos; asesora lo contradice

Un comentario espontáneo del presidente Donald Trump durante un evento oficial en la Casa Blanca terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la ceremonia. Lo que comenzó como la presentación de una nueva comisión para apoyar a las familias de militares derivó en una conversación sobre los regalos y el dinero que ciudadanos envían al mandatario, seguida de una reacción que no pasó desapercibida.

De acuerdo con información publicada por HuffPost, Trump aseguró, en tono de broma, que debería tener derecho a quedarse con los millones que algunas personas envían por correo a la Casa Blanca, una afirmación que provocó risas entre los asistentes y un gesto de desaprobación por parte de una de sus colaboradoras.

Trump: The public sometimes sends gifts. It amounts to millions of dollars. I should be able to get it! I should be entitled to it pic.twitter.com/b6EaFY86QC — FactPost (@factpostnews) August 3, 2026

El comentario que cambió el tono del evento

La escena ocurrió durante la firma de una orden ejecutiva para crear la Comisión Presidencial para los Cónyuges de Militares, encabezada por Jennifer Rauchet, con Desiree Thompson Sayle como directora ejecutiva.

Mientras recordaba el trabajo que Sayle realizó durante su primer mandato, Trump explicó que con frecuencia llegan paquetes, cartas y dinero enviados por simpatizantes.

“Son millones, literalmente. Me los envían. ¡Debería poder recibirlos!”, expresó el mandatario.

La reacción que llamó la atención

Aunque varios asistentes rieron por el comentario, la reacción de Desiree Thompson Sayle fue distinta. La funcionaria negó lentamente con la cabeza y, de acuerdo con las imágenes del evento, articuló un claro “no”, un gesto que el propio presidente notó de inmediato.

“No me lo quiere dar. Debería tener derecho a ello”, respondió Trump entre risas.

Poco después, el mandatario aclaró que se trataba de una broma y cerró el intercambio con un comentario en el que aseguró que Sayle consideraba que él era mejor presidente que Joe Biden.

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde el contraste entre el comentario de Trump y la expresión de su colaboradora generó cientos de reacciones y comentarios entre usuarios.

Sigue leyendo: