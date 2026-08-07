Alejandra Tijerina responde a las críticas de los conductores de “En Casa con Telemundo”

Alejandra Tijerina se dio a conocer en la televisión hispana gracias al reality “La Casa de los Famosos All-Stars”. Dicho proyecto le permitió conocer a celebridades como Manelyk González, Carlos “Caramelo” Cruz y Erubey Martínez, entre otros.

Contexto…

Todos ellos son personajes con los que, una vez finalizado el show, los tres se convirtieron en personas importantes dentro de la vida de la mexicana en temas de amistad. Sin embargo, con el pasar del tiempo, al menos dos de ellos fueron quedándose atrás.

Manelyk y Erubey, de manera independiente, vivieron problemas concretos con Alejandra que llegaron al conocimiento público. Hecho que generó que la reacción del público en su mayoría fuera de rechazo por una parte hacia Tijerina y algunos otros de apoyo absoluto hacia la misma.

En las últimas semanas, el “hate” en las redes sociales ha ido incrementando y Alejandra llegó a un punto de hartazgo. El silencio que había mantenido sobre los temas que la marcaron frente al público, que incluían la separación de su exnovio Masad Altamimi, la hizo hablar. Estallar.

¡Consecuencias!

Por ende, ha empezado a aparecer ante los medios de comunicación para contar su versión. El problema es que son muchas versiones porque son diferentes conflictos y, como cada una de las personas con las que tuvo un problema, por la razón que sea, son figuras públicas, todo lo que ha dicho sobre estos temas se ha vuelto noticia debido al interés público.

Dicho esto, ayer te contamos lo que Alejandra respondió sobre su más reciente situación con Manelyk González. Los fans se dieron cuenta de que la creadora de contenido dejó de seguir en Instagram a Tijerina, y los fans querían saber la opinión de la modelo al respecto.

Reacciones

Alejandra contó, con todo y contexto, las razones por las cuales su amistad con Manelyk llegó a su final, y cómo al día de hoy entiendo que verdaderamente nunca fueron amigas y que ahora, en cualquier proyecto en el que puedan volver a coincidir, serán solamente compañeras de trabajo.

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Lo que Alejandra, probablemente, no se esperaba era la reacción de los conductores del programa “En Casa con Telemundo”, en donde no solo fue juzgada, sino que además se avivó nuevamente el rumor de un posible noviazgo entre ella y Carlos “Caramelo” Cruz.

Carlos Adyan dijo que básicamente la contestación de Alejandra y mucho de lo que ha hecho recientemente lo ha hecho para obtener foco mediático. Mientras que Aleyda Ortiz dice que el silencio es una demostración clara de sabiduría.

¡La respuesta de Alejandra Tijerina!

Amigos, respeto mucho su trabajo, pero he estado en SILENCIO MUCHÍSIMO tiempo y lo saben. Son rumores que no son de ahorita y que siguen todos los días. Uno también se cansa de recibir DIARIAMENTE acusaciones de todo tipo por parte de seguidores que NO PARAN”.

Si nadie me defiende y nadie aclara y nadie hace nada, lo tengo que hacer yo. Esto NO es en contra de Manelyk ni estoy buscando FOCO; simplemente, si ella tomó la iniciativa de dejarme de seguir en redes sociales levantando otro rumor del cual me están preguntando, ¿por qué? Creo que es necesario y válido contestar por lo menos UNA VEZ“.

Si yo decido hablar ahorita es porque eso está reciente y porque estoy cansada de las ofensas, y eso NO me hace una persona que quiere BUSCAR FOCO. Pero quedarme callada ya no es una opción y solo lo hago por la cantidad de mensajes que recibo y comentarios; ya BASTA“.

Me parece muy triste que dejen en incógnita si estoy o no con Caramelo, porque de nada está sirviendo salir a aclarar por qué me alejé si vuelven a prender el chisme con esos comentarios. ES MI AMIGO Y PUNTO. LEALTAD A QUIEN SE LA MERECE Y YA. No veo por qué se les hace tan difícil entenderlo si ustedes más que yo conocen el medio y cómo son las amistades aquí. Los quiero”.

Reflexionando y concluyendo

Tomando en cuenta que Alejandra ha decidido no callar más, es también contraproducente su posición actual. Es decir, si ahora su “modus operandi” será hablar y exponer su verdad ante cada conflicto, como consecuencia esto tendrá la reacción abierta del público, para bien y para mal.

Ante un posible silencio, la reacción del público suele ser paulatina. La gente reacciona según se vaya enterando de lo que está pasando. Pero si ella decide hablar ante cada problema o escándalo, tendrá cámara asegurada y mínimo segmento de entretenimiento hablando de ella, brindando opiniones a favor y en contra de lo que ella pueda decir o hacer. Así funciona el mundo del espectáculo.

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