México vs. Venezuela: alineaciones probables y dónde ver el duelo por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Eduardo Arce comandará a la selección Mexicana en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Venezuela será su rival. Ambas selecciones ya se enfrentaron en la primera jornada del torneo.

La selección mexicana buscará su segunda medalla de oro consecutiva en el Estadio Cibao FC, Santiago, República Dominicana. Mexico ha mantenido un paso casi perfecto en esta competición. En la primera jornada vencieron 1-0 a Venezuela; igualaron con República Dominicana 1-1; vencieron 4-1 a Guatemala y en semifinales golearon 4-0 a Panamá.

Venezuela, después de su derrota contra México, enderezó su camino en el torneo. La Vinotinto venció 3-1 a Guatemala; superaron 2-3 a la República Dominicana y en semifinales superaron a Colombia 1-0.

En el primer duelo entre ambos, Venezuela sufrió la expulsión de Marcos Maitán que condicionó el encuentro. A pesar de tener superioridad numérica, El Tri solo pudo ponerse arriba en el marcador con un gol de Joaquín Moxica al minuto 87.

Estas dos selecciones se han enfrentado en tres ocasiones en la final de los Juegos Centro Americanos y del Caribe. El primer antecedente fue en la edición de La Habana 1982 (victoria de Venezuela 1-0), la segunda fue en México 1990 (goleada de El Tri 3-0), y la tercera en Veracruz 2014 (victoria mexicana 4-1).

Horario y dónde ver la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Horario en Estados Unidos: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Claro Sports (YouTube y plataforma web).

Alineación probable de México

Emmanuel Ochoa; Jaziel Velázquez; Carlo Soldati; Diego Ochoa; Rodrigo Pachuca; Gael García; Juan Uribe; Octavio Vázquez; Jonathan Pérez; Joaquín Moxica; Tahiel Jiménez.

Alineación probable de Venezuela

Diego Ochoa; Rincones; Maitán; Mancilla; Hernández; Torrealba; González; Diego Claut; Herrera; Sebastián Hernández; Jesús González.

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