Cynthia Klitbo enfrenta al influencer Ese Pérez en “La Casa de los Famosos México”

Después de casi dos semanas de convivencia, los integrantes de “La Casa de los Famosos México 4” no se están quedando callados. El reciente enfrentamiento ocurrió entre la conocida actriz Cynthia Klitbo y el influencer Ese Pérez.

Todo ocurrió este viernes en la cocina de la casa, cuando Klitbo decidió encarar a su compañero sin darle oportunidad de justificarse. “Estoy muy enojada contigo, cabn. Me bulleas todos los días con la misma mama”, le dijo la actriz.

Ese Pérez intentó defenderse argumentando que sus comentarios no constituían acoso, sino que solo son chistes. Sin embargo, Klitbo no se quedó con esa respuesta y le dijo: “Cuando alguien quiere decir algo, lo dice en serio y de frente. Conmigo no”.

El ejemplo de Yanet García

Durante la discusión, la actriz mencionó a Yanet García como modelo de conducta. Recordó que García optó por llevarse su colchón a otra habitación ante los ronquidos de Ernesto Laguardia, en lugar de hacer bromas al respecto. “Si te quieres ir del cuarto, Yanet tuvo huevos y se fue”, sentenció Klitbo.

Ante la firmeza de la actriz, Ese Pérez ofreció disculpas y prometió que no volvería a pasar. Klitbo aceptó, aunque dejó claro que no toleraría más ese tipo de comentarios.

Este episodio se suma a una serie de roces que la actriz ha tenido con varios compañeros desde el inicio del reality, incluyendo conflictos con Masad Altamimi por la comida y su falta de colaboración, otros compañeros como Yahir también han criticado la conducta del influencer que, de hecho, es uno de los nominados de la semana.

La actriz también tuvo un pequeño enfrentamiento durante la prueba semanal con el estilista Aldo Rendón y con otros compañeros debido al orden y limpieza dentro de la casa.

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