Khloé Kardashian lanzará un reality show enfocado en sus amigas

La empresaria y personalidad de la televisión Khloé Kardashian sumará un nuevo hito a su trayectoria en la pantalla chica con el lanzamiento de “The Girls: A Khloé Kardashian Project”, un reality show que pondrá en el centro de los reflectores la vida, negocios y relaciones personales de su círculo íntimo de amigas.

El formato tiene programado su estreno oficial en Estados Unidos para el próximo 21 de agosto a través de la plataforma de streaming Hulu.

De acuerdo con la información difundida por la producción, el programa documentará la forma en que este grupo de mujeres afronta de manera simultánea las exigencias de la maternidad, los emprendimientos, la vida en pareja y la constante presión mediática.

“Entre éxitos profesionales, retos familiares, escapadas de amigas, fiestas de lanzamiento y decisiones que pueden marcar el rumbo de sus vidas, su amistad con Khloé es el vínculo que las une”, señaló el comunicado de Disney+.

A pesar de que el afecto mutuo funciona como el eje central de la narrativa, la producción anticipa que el show no eludirá los momentos de fricción. A medida que la convivencia avanza, surgirán tensiones inesperadas, viejas heridas no resueltas y diferencias de opinión que pondrán a prueba la fortaleza de la amistad mientras cada una continúa evolucionando en su vida pública y privada.

El elenco principal está integrado por Natalie Halcro, las hermanas Khadijah Haqq y Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English, personalidades que en su mayoría ya cuentan con trayectoria en redes sociales y televisión.

Detrás de las cámaras, el programa se apoya en un equipo creativo con amplia experiencia en la relity shows. Productoras como Julie Pizzi, Farnaz Farjam, Nicole Blais y Lauren Goldstein —quienes formaron parte del equipo detrás del emblemático “Keeping Up with the Kardashians”— lideran este proyecto, garantizando la estética y la intensidad dramática que han consagrado la marca Kardashian a nivel global.

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