Sadie Sink rompe el silencio sobre su debut en “Spider-Man: Brand New Day” y su futuro como Jean Grey

Sadie Sink consolidó su fama internacional con el éxito de la serie de Netflix “Stranger Things”; sin embargo, este 2026 ha dado el salto a Hollywood con su incursión a Marvel como el emblemático personaje de “Jean Grey” en la cinta “Spider-Man: Brand New Day”.

Tras meses de silencio sobre el rol al que daría vida en la película protagonizada por Tom Holland, la joven finalmente compartió su experiencia durante el rodaje, así como el futuro que le espera dentro de X-Men.

En entrevista con Variety, Sadie Sink confesó que le cuesta trabajo bajar la guardia para hablar sobre su personaje por los meses de cuidado que tuvo al referirse a su participación en “Spider-Man: Brand New Day”.

“Últimamente he estado pensando sobre todo en lo que no puedo decir. Así que ahora que sí puedo hablar, me quedo pensando: ‘Un momento, ¿cómo hablo de esto?'”, comentó al portal.

Al ser cuestionada sobre cómo llegó ‘Jean Grey’ a su vida, la histrionisa destapó que contrario a otros roles, no tuvo que audicionar para conseguirlo.

“Kevin (Feige) y Louis (D’Esposito), de Marvel, me llamaron, organizaron una reunión y me hablaron del personaje y de su papel en ‘Spider-Man’. Después investigué un poco más sobre ella y pensé: ‘¡Vaya, la decisión es obvia!’. Es una figura muy icónica de los X-Men y de los cómics, y me hace mucha ilusión dar vida a mi propia versión del personaje“, detalló.

Pese a que Sadie Sink se tomó muy enserio la responsabilidad de guardar el secreto de qué personaje interpretaría, hubo dos personas a las que les compartió la noticia: los directores de “Stranger Things”.

“Siendo sincera, definitivamente fueron más personas. Hay gente de la industria en la que puedes confiar para hablar de esto. Así que mi familia lo sabía y todo eso, y luego, poco a poco… bueno, los hermanos Duffer fueron de los primeros a quienes se lo conté. Como estaba rodando con ellos, y obviamente han influido enormemente en mi carrera y en mi vida, además de haberme visto crecer, quería que supieran cuál iba a ser mi siguiente paso. Y se entusiasmaron muchísimo”, contó.

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