Arrestan a hombre acusado de matar a su padre y provocar un incendio para ocultar el crimen en Nueva York

Thomas Ryan, de 32 años, fue detenido después de una intensa búsqueda policial en Nueva York, acusado de estar relacionado con la muerte de su padre, Robert Ryan, de 70 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda incendiada en el condado de Orange.

Las autoridades estatales informaron que Ryan era considerado armado y peligroso mientras permanecía prófugo. Una investigación preliminar determinó que el incendio registrado en la residencia de Greenville Turnpike, en Greenville, fue provocado deliberadamente y que la muerte del hombre de 70 años es investigada como un homicidio.

La captura del sospechoso se produjo después de varios días de búsqueda y de un despliegue policial en la zona.

El cuerpo fue encontrado después del incendio

Los investigadores acudieron el jueves a una vivienda ubicada en Greenville Turnpike luego de recibir un reporte sobre un incendio. Una vez que los equipos lograron extinguir las llamas, localizaron en el interior el cuerpo sin vida de un hombre.

La víctima fue identificada posteriormente como Robert Ryan, de 70 años, padre de Thomas Ryan.

De acuerdo con la Policía Estatal de Nueva York, la investigación preliminar estableció que el fuego había sido iniciado de manera intencional. A partir de esos hallazgos, las autoridades comenzaron a investigar la muerte de Robert Ryan como un homicidio.

Thomas Ryan pasó entonces a ser el principal sospechoso y se inició una búsqueda para localizarlo.

Las autoridades estatales indicaron inicialmente que el hombre era considerado armado y peligroso y advirtieron a los residentes de la zona sobre su posible presencia.

La policía reconstruyó sus movimientos

Durante la búsqueda, los investigadores realizaron un amplio trabajo de recopilación de imágenes de cámaras de seguridad en las inmediaciones de la vivienda y en zonas cercanas.

La policía también realizó un rastreo de videos para intentar reconstruir los movimientos de Ryan antes y después del incendio.

Una grabación de una cámara Ring obtenida por ABC News aparentemente muestra a Ryan corriendo desde la vivienda mientras esta se encontraba en llamas.

Las autoridades también señalaron que Ryan tenía un estilo de vida considerado transitorio y que había permanecido en distintos refugios de Nueva York. Los investigadores revisaron esos lugares como parte de la búsqueda y continuaron verificando las pistas proporcionadas por ciudadanos.

Antes de su arresto, la policía había indicado que Ryan podía desplazarse en un Toyota Prius gris modelo 2016, vehículo que las autoridades relacionaron con la víctima.

También se había informado que el sospechoso acostumbraba utilizar trenes para desplazarse, por lo que los investigadores coordinaron esfuerzos con organismos vinculados al transporte ferroviario.

Había presencia policial reforzada en Greenville

Mientras Ryan permanecía prófugo, la Policía Estatal de Nueva York incrementó las patrullas en Greenville y las comunidades cercanas.

Los investigadores solicitaron a los residentes revisar las grabaciones de sus cámaras de seguridad correspondientes aproximadamente desde las 6:00 de la tarde del jueves y durante las horas posteriores, con el objetivo de identificar cualquier movimiento relacionado con el sospechoso.

La policía había descrito a Ryan como un hombre de aproximadamente 6 pies y 2 pulgadas de estatura y unas 200 libras de peso.

En el momento en que era buscado, se indicó que había sido visto por última vez en el área de Greenville Turnpike con pantalones deportivos negros y una camiseta negra.

Las autoridades también examinaban su historial de salud mental como parte de la investigación, según fuentes citadas en la información disponible.

La familia recuerda a Robert Ryan

Mientras avanzaba la investigación, familiares de Robert Ryan expresaron su dolor por la muerte del hombre de 70 años.

Stephanie Coiro, hija de la víctima, dijo a ABC News que su padre había sido una figura importante dentro de su familia y de las comunidades en las que vivió.

“Mi papá era un pilar en nuestra familia y en cada comunidad de la que formó parte”, expresó Coiro.

La hija describió a Robert Ryan como una persona que hacía sentir bienvenidos a los demás y que ayudaba a quienes lo necesitaban.

También afirmó que su padre no merecía morir de esa manera.

Robert Ryan se había retirado al condado de Orange, mientras que el resto de su familia residía en Long Island, según fuentes policiales citadas en la información disponible.

Las autoridades señalaron además que Thomas Ryan no vivía con su padre cuando ocurrió el incidente y que no tenía otros vínculos conocidos con la comunidad de Greenville.

La investigación continúa

Aunque Thomas Ryan fue arrestado, la investigación sobre la muerte de Robert Ryan y el incendio continúa.

Los detectives trabajan para determinar con precisión qué ocurrió en la vivienda y reconstruir los movimientos del sospechoso antes y después del incendio.

La Policía Estatal de Nueva York también continúa revisando las evidencias recopiladas en el lugar y las imágenes de vigilancia obtenidas durante la investigación.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades estatales.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York