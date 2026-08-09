Dos muertos, incluida una bebé de 5 meses, tras volcar una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad

Una mujer de 27 años y una bebé de apenas 5 meses murieron después de que una embarcación volcara la noche del sábado en el puerto de Nueva York, cerca de Liberty Island, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:25 p.m., cuando el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) recibió un reporte sobre una embarcación volcada en las inmediaciones de Liberty Island.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para localizar a las personas que se encontraban a bordo.

Doce personas fueron rescatadas del agua y trasladadas a hospitales del área con heridas menores, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Las autoridades indicaron que algunos de los pasajeros permanecían bajo atención médica y se encontraban en condición estable.

El número de personas que viajaban en la embarcación y las circunstancias exactas en las que ocurrió el vuelco permanecen bajo investigación.

Una mujer y una bebé fueron encontradas en el agua

Buzos del NYPD localizaron posteriormente a una mujer adulta y a una bebé de 5 meses en el agua.

Ambas fueron sacadas del puerto y trasladadas en estado crítico al hospital NYU Langone Health en Brooklyn.

Pese a los esfuerzos médicos, las dos fueron declaradas muertas.

Las autoridades no habían divulgado sus identidades.

El NYPD desplegó varios equipos especializados para responder al accidente.

En el operativo participaron la Unidad Marítima del Departamento de Policía de Nueva York, el equipo de buceo y la Unidad de Aviación.

También colaboraron miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los equipos trabajaron durante la noche para localizar a posibles sobrevivientes y verificar que no hubiera más personas desaparecidas.

El operativo se desarrolló en las aguas cercanas a Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad.

La embarcación era un bote de 22 pies

Una fuente policial citada por Fox News Digital indicó que la embarcación involucrada era un bote tipo bowrider de aproximadamente 22 pies de longitud.

Hasta el momento no se ha informado públicamente qué provocó que la embarcación volcara.

Las autoridades tampoco han señalado que existiera una conducta criminal relacionada con el accidente.

No se han realizado arrestos y la investigación permanece abierta.



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