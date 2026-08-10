Cómo ver el eclipse solar 2026 sin arriesgar tu visión: el parcial es más peligroso

El eclipse solar 2026, programado para este 12 de agosto, es uno de los eventos astronómicos que podrán verse este mes. Y aunque en Estados Unidos será parcial, expertos advierten que en estas condiciones puede ser más peligroso para la visión que en una fase total.

La razón principal responde a que, al ser un eclipse parcial (desde EE.UU.) el cielo no se oscurecerá por completo. Esto significa que la protección visual es menos segura, por lo que mirarlo directamente puede afectar la salud de los ojos.

Para observarlo sin riesgos, la NASA recomienda utilizar gafas especiales para eclipses o visores solares certificados con la norma ISO 12312-2. También aclara que los lentes de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, ya que no poseen los filtros adecuados para contrarrestar una luz tan poderosa.

Tampoco sirven placas de rayos X ni filtros caseros. La norma correcta y eficiente son los lentes ISO 12312-2.

¿Cómo ver el eclipse solar 2026 sin arriesgar tu visión?

Además de las gafas especiales, hay quienes suelen tomar fotos con su teléfono. Para esta práctica, la Sociedad Americana de Astronomía ofrece otras pautas que son fundamentales.

Si quieres capturar el eclipse solar con algún dispositivo (teléfono o tablet) o mirar a través de un telescopio o binoculares, debes colocar un filtro solar especializado frente a la cámara.

Aunque estés observando el evento a través de un teléfono, y por más que tenga “filtros” desde su configuración de cámara, la realidad es que podría afectar tu visión en segundos.

Finalmente, los expertos recuedan sobre otros métodos caseros que, elaborados correctamente pueden funcionar. Este consiste en un proyector de caja estenopeica, con el que se hace un agujero con un afilero para el paso de la luz solar.

Y otra alternativa es utilizar un colador de cocina. Pero ojo, el método implica dejar pasar la luz del sol hacia el suelo, nunca apuntarlo hacia arriba y ver a través de él. Cuando mires hacia abajo podrás observar muchas sombras en forma de media luna.

¿Por qué en Estados Unidos será un eclipse solar parcial?

Esto se debe esencialmente a la ubicación geográfica. Así como hay países donde será eclipse solar, en EE.UU. será parcial y en otros ni siquiera alcanzará a formarse.

La NASA explica que la franja donde la Luna bloqueará completamente al Sol atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal.

En territorio estadounidense se observará un eclipse solar parcial, principalmente desde zonas del norte del país, Alaska y algunas regiones del territorio continental. La cantidad de Sol que quedará cubierta dependerá de la ubicación del observador.

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