Ivonne Montero se une a “La Granja VIP”

“La Granja VIP” está comenzando a soltar los nombres de su participante y hoy se reveló que la segunda estrella confirmada es Ivonne Moreno. El proyecto de TV Azteca tiene un formato similar a “La Casa de los Famosos”, pero en un entorno rural.

La incorporación de Montero al reality genera gran expectativa entre la audiencia, esto porque tiene tiempo sin proyectos en la televisión.

Sin duda, la actriz llega como una gran sorpresa que le añade una gran expectativa al proyecto, esto debido a su popularidad y más al coronarse como la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

¿De qué trata “La Granja VIP”?

“La Granja VIP” es un ambicioso proyecto de TV Azteca que propone una dinámica innovadora dentro del formato de realities shows. En este programa, distintas celebridades deberán convivir mientras realizan tareas relacionadas con el campo, alejándose de las comodidades que normalmente acompañan a las figuras del entretenimiento.

Los participantes tendrán que enfrentarse a labores propias de una granja, convivir con animales y adaptarse a un ambiente rústico que contrasta fuertemente con su estilo de vida habitual.

La propuesta, que ya va por su segunda edición, busca mostrar una faceta distinta de los famosos, centrada en el esfuerzo, la colaboración y la capacidad de adaptación a entornos desafiantes.

Carlos Trejo, el primer confirmado

Antes del anuncio de Ivonne Montero, Carlos Trejo fue presentado como el primer participante confirmado de “La Granja VIP”. Su incorporación abrió oficialmente la lista de celebridades que formarán parte de esta nueva propuesta televisiva.

Con Montero, ya son dos los nombres conocidos del elenco, aunque todavía faltan muchos participantes por confirmar. La expectativa está puesta en las siguientes revelaciones y en cómo quedará conformado el grupo que vivirá esta experiencia única.

El año pasado, el polémico Alfredo Adame se convirtió en el primer ganador de la temporada después de haber tenido una exitosa participación en “La Casa de los Famosos All-Stars”.

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