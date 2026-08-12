Cuatro detenidos por saqueo a tienda AutoZone de Los Ángeles

Cuatro personas fueron detenidas en relación con el robo de dos comercios, un AutoZone y un Spirit Halloween, delitos que fueron cometidos la madrugada de este lunes 10 de agosto, informó el Departamento de Policía de Downey (DPD).

De acuerdo con el DPD, los oficiales acudieron aproximadamente a las 3:45 a.m. del lunes al área de Firestone Boulevard y Ryerson Avenue por una posible toma de control de calle ilegal.

Cuando iban en camino, los oficiales del DPD recibieron otro reporte de que unas 20 personas estaban saqueando la tienda AutoZone, en 7075 Firestone Boulevard, dijo el Departamento de Policía de Downey.

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En el lugar, los agentes también descubrieron que se había cometido otro saqueo en la tienda Spirit Halloween, contigua al AutoZone, en 7171 Firestone Boulevard.

Una empresa de alarmas, que vigilaba la tienda de autopartes mediante cámaras de circuito cerrado de televisión, reportó que observó aproximadamente a 20 persona que cometieron allanamiento en el local para hurtar mercancía.

“Los detectives del Departamento de Policía de Downey están investigando activamente ambos incidentes“, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.

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Las cuatro personas fueron arrestadas momentos después del allanamiento por sospecha de robo, y hasta la mañana de este miércoles, no se tenía información sobre el valor de la mercancía que fue hurtada en ambos negocios.

Durante el fin de semana, una tienda AutoZone, localizada en el este de Los Ángeles, fue saqueada dos veces en 24 horas, por personas que presuntamente se congregaron por tomas de control de calle ilegales en el área de la intersección de East Olympic Boulevard y South Atlantic Boulevard.

Otra tienda AutoZone, ubicada cerca de Imperial Highway y Central Avenue, en Watts, también fue robada durante una toma de control de calle ilegal, que se cometió la madrugada del domingo 9 de agosto.

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Si alguna persona tiene información relacionada con los saqueos cometidos la madrugada de este lunes, debe comunicarse con el Departamento de Policía de Downey al 562-904-2308, o con la Oficina de Detectives al 562-904-2334.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por internet, en su sitio web, en este enlace.

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