Futbolista argentino del Miami United es detenido por ICE cuando viajaba a un partido

El futbolista argentino Matías Alejandro Pourrain, jugador semiprofesional del Miami United, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, después de ser detenido cuando se dirigía con su equipo a disputar un partido.

El jugador, de 34 años, se encuentra desde la semana pasada en el centro de detención del condado de Glades, de acuerdo con la información disponible en el sitio web del ICE.

La agencia no especificó inicialmente la fecha ni las razones de su arresto. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó posteriormente que la detención ocurrió el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale y aseguró que el futbolista había permanecido en Estados Unidos más allá del periodo permitido por su visa.

? Futbolista argentino Matías Pourrain, detenido por el ICE en Florida y a la espera de deportación. El DHS informó que sobrepasó su visado, vencido en mayo de 2020. Fue arrestado cuando viajaba a las semifinales del campeonato.#teleSUR #EEUU #Inmigración #Fútbol #12Ago pic.twitter.com/neu3D03B6m — teleSUR TV (@teleSURtv) August 12, 2026

¿Por qué fue detenido Matías Pourrain?

Según el DHS, Pourrain ingresó legalmente a Estados Unidos en noviembre de 2019, pero posteriormente excedió el periodo de seis meses que tenía autorizado para permanecer en el país.

“El 12 de noviembre de 2019, Pourrain ingresó legalmente al país en el Aeropuerto Intercontinental de Atlanta, con permiso para permanecer 6 meses. Decidió quedarse más allá del 11 de mayo de 2020, en violación de las leyes de nuestra nación”, dijo el vocero del DHS en declaraciones al Miami Herald.

El futbolista argentino permanece actualmente en un centro de detención mientras espera el proceso que podría llevar a su deportación.

Miami United brinda asistencia legal al futbolista

La detención ocurrió cuando el Miami United se preparaba para viajar a Los Ángeles para disputar las semifinales de la competición.

El club, que participa en la United Premier Soccer League (UPSL), lamentó profundamente la situación de su jugador y aseguró que está colaborando con las partes involucradas.

La institución también informó que proporcionó asistencia legal tanto a Pourrain como a su familia para intentar resolver el caso.

El equipo compite en la cuarta división del fútbol estadounidense y tenía previsto desplazarse a California para afrontar su compromiso de semifinales cuando ocurrió la detención.

Pourrain habría solicitado una extensión de su visa

El caso del futbolista argentino también está relacionado con un proceso migratorio que se habría complicado durante la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el Club de Lyon, equipo en el que Pourrain militaba cuando decidió extender su permanencia en Estados Unidos, el jugador había solicitado una prórroga para prolongar legalmente su estancia.

Sin embargo, el procedimiento se extendió durante la pandemia y, mientras esperaba una resolución, el futbolista obtuvo un permiso de trabajo.

A pesar de ello, las autoridades migratorias estadounidenses sostienen que Pourrain permaneció en el país más allá del periodo autorizado originalmente por su visa.

El caso ocurre días después del arresto de Diego Serna

La detención de Matías Pourrain se produjo pocos días después de otro caso relacionado con un exfutbolista sudamericano en Florida.

El colombiano Diego Serna, antiguo jugador profesional, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami y acusado de tráfico de drogas.

Los dos casos, sin embargo, corresponden a circunstancias diferentes. Mientras Pourrain enfrenta un proceso relacionado con su estatus migratorio, Serna fue detenido por una acusación de carácter penal.

Por ahora, Pourrain permanece bajo custodia del ICE mientras avanza el procedimiento migratorio que determinará su situación en Estados Unidos.

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