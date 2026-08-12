Más de 85 millones votaron antes en 2024; Vote Early Day busca llevar ese impulso a 2026

Vote Early Day, la iniciativa cívica apartidista dedicada a promover la participación electoral, fijó el martes 27 de octubre como su jornada nacional de 2026, rumbo a las elecciones de medio término.

La fecha busca que grupos comunitarios, empresas, bibliotecas, instituciones educativas, medios y funcionarios electorales impulsen actividades destinadas a que los votantes conozcan sus opciones y preparen con anticipación su participación.

Impulsado originalmente por MTV, el movimiento busca reducir obstáculos que pueden aparecer el día de la elección, desde horarios laborales hasta filas, problemas de transporte o imprevistos familiares. Las modalidades de voto anticipado dependen de las reglas de cada estado.

Fondos para organizaciones locales

Uno de los anuncios centrales es la apertura de un programa de subvenciones para organizaciones comunitarias que quieran organizar actividades de educación electoral y participación ciudadana alrededor de la jornada nacional.

Los grupos seleccionados podrán recibir apoyo económico, materiales de comunicación, herramientas de planificación y asesoría técnica. La convocatoria está dirigida a organizaciones sin fines de lucro, bibliotecas, instituciones educativas y otros actores locales.

Vote Early Day sostiene que el trabajo comunitario resulta clave para acercar información electoral a quienes podrían enfrentar dificultades para conocer sus alternativas de votación.

El voto anticipado gana terreno

La organización destaca que más de 85 millones de estadounidenses votaron anticipadamente en 2024. Para 2026, el objetivo es mantener esa tendencia y ampliar el conocimiento sobre las opciones de voto disponibles.

“Votar es una de las formas más sencillas y, a la vez, más poderosas que tienen las personas para moldear el futuro de sus comunidades”, afirmó Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latinx, organización que este año se convirtió en el nuevo hogar de National Vote Early Day.

Sánchez también ha defendido la utilidad del voto anticipado para quienes enfrentan jornadas laborales complicadas, responsabilidades familiares u otros obstáculos para acudir a las urnas.

La jornada de octubre estará enfocada en informar y facilitar la participación, sin respaldar candidatos ni partidos. De acuerdo con Vote Early Day, el propósito es que cada votante elegible conozca sus alternativas, haga un plan y pueda ejercer su derecho antes del día de la elección.

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