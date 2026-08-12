Regreso a clases aprieta el bolsillo: 63% de los mexicanos en EE.UU. enviará más remesas

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y, como cada año en esta fecha, son millones los mexicanos y latinos radicados en Estados Unidos que preparan sus presupuestos para enviar remesas a sus familiares y de esta manera ayudarlos a cubrir los elevados gastos en matrículas y útiles escolares.

Es por esa razón que recientemente, la plataforma de tecnología financiera Zapp publicó un informe en el que detalla que durante la temporada de regreso a clases 2026, al menos un 63% de la comunidad mexicana en Estados Unidos enviará más dinero en remesas este año.

La razón por la cual este aporte económico es tan importante para los familiares en México es porque, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), una familia promedio debe destinar alrededor de 5,526 pesos en útiles y materiales escolares por hijo; eso representa cerca del 40% del ingreso mensual.

En este sentido, el análisis de Zapp determinó que, pese a que el 86% de los mexicanos en EE.UU. señalan que este apoyo representa un esfuerzo económico mayor que el del año pasado, un 80% enviará dinero a su familia para cubrir esos gastos, teniendo en cuenta que un 88% apoya económicamente a dos o más estudiantes de su familia.

Además, la encuesta realizada entre el 4 y el 9 de agosto de 2026 a unos 354 usuarios reveló que el 77% planea enviar más de $150 dólares, mientras que el 30% planea enviar $500 dólares, y se destacó que el dinero enviado se destinará para la compra de útiles escolares, uniformes, calzado, cuotas de inscripción o colegiaturas.

Las remesas sin duda siguen desempeñando un papel importante para millones de familias en México, ya que, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), tan solo en los primeros cinco meses de este año se recibieron unos $25,287 millones de dólares en remesas, lo que representa un aumento del 2.8%.

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