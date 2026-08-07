Texas suspende impuestos por 3 días: cómo aprovechar ropa, zapatos y útiles más baratos

Las familias de Texas tienen desde este viernes una oportunidad para reducir parte del gasto del regreso a clases. El estado comenzó su tradicional Sales Tax Holiday, un período de tres días durante el cual determinados artículos pueden comprarse sin pagar impuestos estatales y locales sobre las ventas.

La exención comenzó el viernes 7 de agosto y permanecerá vigente hasta la medianoche del domingo 9 de agosto de 2026, según confirmó la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas.

La medida alcanza principalmente a ropa, calzado, mochilas para estudiantes y determinados útiles escolares con un precio inferior a $100 por artículo. El beneficio no se limita a las tiendas físicas: también puede aplicarse a compras realizadas por Internet, teléfono, correo o catálogo siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el estado.

Qué se puede comprar sin impuestos en Texas

Durante estos tres días, la mayoría de las prendas de vestir y el calzado de uso cotidiano que cuesten menos de $100 por unidad están exentos del impuesto sobre las ventas. Entre los productos que pueden calificar se encuentran:

Camisas, camisetas y blusas.

Pantalones y jeans.

Vestidos y faldas.

Ropa para bebés.

Ropa interior.

Chaquetas y abrigos.

Calcetines.

Zapatos de uso cotidiano.

Botas de uso general.

Seterminados uniformes escolares.

La exención se calcula por artículo y no por el total de la compra. Esto significa que una persona podría comprar, por ejemplo, dos camisas de $80 cada una y no pagar impuestos por ninguna de ellas, aunque el ticket final alcance los $160.

No existe un límite general sobre la cantidad de prendas elegibles que pueden adquirirse durante el fin de semana.

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Qué útiles escolares califican

La exención incluye también numerosos artículos utilizados habitualmente por estudiantes, siempre que cada producto tenga un precio inferior a $100.

Entre ellos se encuentran cuadernos, carpetas, papel, lápices, bolígrafos, crayones, marcadores, reglas, tijeras escolares y otros útiles incluidos expresamente en el listado oficial del estado.

En la mayoría de las compras, el consumidor no necesita presentar un certificado especial de exención para recibir el beneficio.

El descuento se aplica automáticamente cuando el producto reúne las condiciones del programa.

Las mochilas también están libres de impuestos, pero hay excepciones

Las mochilas destinadas a estudiantes de escuelas primarias y secundarias y vendidas por menos de $100 también pueden adquirirse sin impuestos durante el fin de semana.

La categoría incluye mochilas tradicionales, algunos modelos con ruedas y bolsas tipo mensajero. Sin embargo, no todos los bolsos califican.

Texas excluye específicamente equipaje y maletas, maletines, bolsos deportivos, bolsas de gimnasio, bolsas para computadoras y mochilas con estructura rígida.

Una persona puede comprar hasta 10 mochilas elegibles al mismo tiempo sin necesidad de entregar al comercio un certificado de exención.

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Qué productos seguirán pagando impuestos

El hecho de que un artículo se utilice para regresar a clases no significa automáticamente que esté exento. Accesorios como joyas, relojes, carteras, billeteras, hebillas vendidas por separado y determinados productos deportivos continúan sujetos al impuesto.

También quedan fuera algunos tipos de calzado o indumentaria diseñados específicamente para actividades deportivas o de protección y que normalmente no se usan fuera de esas actividades.

Por ejemplo, las botas de uso cotidiano pueden estar exentas, mientras que determinados zapatos con tacos, botas para esquiar o equipamiento especializado continúan pagando impuestos.

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Las compras por Internet también pueden aprovechar el beneficio

Uno de los puntos más importantes para los consumidores es que no hace falta acudir físicamente a una tienda de Texas. Los artículos elegibles también pueden comprarse a un vendedor por Internet o catálogo que haga negocios en el estado.

Incluso es posible que el producto llegue después del domingo y conserve la exención.

La Contraloría ofrece como ejemplo una compra realizada por Internet el domingo 9 de agosto a las 5:00 p.m. Si el consumidor realiza el pedido y efectúa correctamente el pago durante el período libre de impuestos, la operación puede calificar aunque el artículo sea enviado varios días después.

En cambio, si el pago es rechazado y la operación recién se completa el lunes 10 de agosto, cuando terminó el beneficio, deberá pagarse el impuesto correspondiente.

¿Cuánto dinero se puede ahorrar?

Texas comenzó a realizar este fin de semana libre de impuestos en 1999 con el objetivo de aliviar parte del costo asociado con el regreso a clases.

La Contraloría ha explicado en ediciones anteriores que la exención permite ahorrar aproximadamente $8 por cada $100 gastados en artículos que reúnen las condiciones, aunque el ahorro concreto depende de los impuestos locales aplicables al lugar donde se efectúe la compra.

Para una familia que necesita comprar ropa, zapatos, mochilas y útiles para varios estudiantes, la diferencia puede acumularse rápidamente.

Hasta cuándo dura el fin de semana sin impuestos

El Sales Tax Holiday 2026 termina a la medianoche del domingo 9 de agosto. Los productos comprados antes de que comenzara el período o después de su finalización no califican para la exención, y Texas aclara que no existe un reembolso posterior del impuesto para compras realizadas fuera de las fechas establecidas.

Por eso, quienes planeen aprovechar el beneficio tienen solamente este fin de semana para realizar las compras elegibles sin pagar el impuesto sobre las ventas.

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