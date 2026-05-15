¿Por qué tantos Ferrari en Texas llevan placas de Montana?

Manejar por Dallas, Houston o Austin ya no solo significa cruzarse con camionetas gigantes y deportivos imposibles. Lo curioso aparece cuando muchos de esos Ferrari, Rolls-Royce o Lamborghini llevan matrículas de Montana, un estado ubicado a cientos de kilómetros y con una realidad completamente distinta a la texana.

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La escena se repite cada vez más y no tiene nada de casualidad. Detrás de esas placas hay una estrategia que mezcla ventajas fiscales, vacíos legales y mucho dinero en juego. Para varios propietarios de vehículos de lujo, registrar el auto fuera de Texas se convirtió en una forma de evitar impuestos altísimos sin dejar de circular diariamente por las carreteras del estado.

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La práctica creció especialmente entre dueños de superdeportivos, motorhomes y SUVs premium que buscan reducir gastos sin renunciar a vehículos valuados en cifras astronómicas.

El ahorro puede ser enorme

Texas aplica un impuesto estatal del 6.25% sobre la compra de vehículos. En autos comunes puede parecer manejable, pero cuando el precio supera los $300,000 dólares, la factura cambia por completo.

En un deportivo de ese valor, el ahorro puede superar fácilmente los $18,750 dólares solo en impuestos. Y cuando se trata de colecciones privadas o hiperautos exclusivos, la diferencia puede dispararse hasta cifras de seis dígitos.

Ahí es donde Montana entra en escena. Ese estado no cobra impuesto sobre ventas de vehículos y además permite registrar automóviles mediante empresas LLC aunque el propietario no viva allí.

El exclusivo Rolls-Royce Phantom Centenary. Crédito: Rolls-Royce. Crédito: Cortesía

Cómo funciona el sistema

La maniobra suele hacerse a través de compañías especializadas que crean una LLC en Montana por cerca de $1,000 dólares. Después, el vehículo queda registrado legalmente a nombre de esa empresa y no directamente del dueño real.

El abogado Ronald Lipman, especialista en este tipo de operaciones en Houston, asegura que gran parte de esos vehículos jamás pisan Montana y pertenecen realmente a residentes texanos.

Además del beneficio fiscal, muchos propietarios encuentran otras ventajas interesantes. Montana no exige inspecciones técnicas estrictas ni controles de emisiones como sucede en otros estados. También ofrece registros anuales más baratos y un nivel extra de privacidad sobre la identidad del titular del vehículo.

Montana tiene más autos que conductores

El crecimiento de esta práctica ya empieza a reflejarse en las estadísticas oficiales. Datos de la Administración Federal de Carreteras muestran que Montana registró más de 2.3 millones de vehículos en 2023, pese a contar con apenas 879,000 conductores con licencia.

Eso convierte al estado en el líder nacional en cantidad de vehículos por conductor, una cifra que supera ampliamente el promedio de Estados Unidos.

Dentro del mundo de los autos exóticos, Montana incluso ganó fama como una especie de paraíso fiscal automotriz. En reuniones de coleccionistas y foros especializados, el tema aparece constantemente entre quienes buscan reducir costos.

Lamborghini Temerario. Crédito: Lamborghini. Crédito: Cortesía

Texas endurece los controles

Aunque la estrategia puede encajar dentro de ciertos márgenes legales, las autoridades fiscales ya comenzaron a prestar mucha más atención.

Texas recuerda que los residentes deben pagar impuestos si el vehículo se utiliza principalmente dentro del estado, sin importar dónde fue registrado. Si las autoridades detectan irregularidades, pueden reclamar pagos atrasados, multas e intereses acumulados.

California incluso fue más agresiva y comenzó a utilizar lectores automáticos de placas, bases de datos cruzadas y seguimientos de permanencia vehicular para detectar posibles evasiones fiscales.

Por eso, especialistas recomiendan analizar cada caso con asesores legales y tributarios antes de intentar una operación de este tipo.

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