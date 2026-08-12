Usar agua del grifo reduce los residuos plásticos y protege el medio ambiente

Las decisiones sostenibles en materia de agua cobran cada vez más importancia, ya que los dueños de casa buscan formas prácticas de reducir el desperdicio y proteger los recursos naturales. Pero, ¿sabías que uno de los cambios más sencillos que puedes hacer en casa es optar por el agua del grifo filtrada en lugar de depender del agua embotellada?

Este pequeño cambio puede reducir el consumo de plástico, disminuir las emisiones de transporte y contribuir a un medio ambiente más limpio, al tiempo que sigue brindando un acceso conveniente al agua potable de alta calidad.

Una idea errónea que a menudo se asocia con el consumo de agua del grifo es que no es tan limpia como el agua filtrada; sin embargo, según Upper Water, el agua del grifo está sujeta a las regulaciones de seguridad de la EPA y debe cumplir con estrictos requisitos de calidad. No solo eso, sino que las plantas de tratamiento de agua realizan pruebas varias veces al día para garantizar que el agua sea segura para el consumo.

Además, el agua del grifo es económica. En promedio, a nivel nacional, el agua del grifo suele costar menos de un centavo por galón, frente a una sola botella de agua de plástico que cuesta 2 dólares y no es buena para el medio ambiente.

Según el Instituto de Reciclaje de Envases, el 85 % de las botellas de agua de plástico terminan en la basura, a pesar de estar hechas con materiales reciclables. Los estadounidenses desechan un promedio de 38 mil millones de botellas de agua al año, las cuales tardarán 1,000 años en biodegradarse.

Para combatir esto, el Distrito Municipal de Agua del Alto Valle de San Gabriel está contribuyendo actualmente a reducir el impacto ambiental de las botellas de agua de un solo uso mediante la instalación de estaciones de recarga de botellas en toda su zona de servicio.

Pero no es necesario que recargues tu agua en una estación; puedes hacerlo desde casa. Para un nivel adicional de filtración, puedes comprar uno de los muchos filtros de agua disponibles para recargar tus botellas cuando quieras.

Algunos filtros de agua que tal vez quieras considerar son jarras y dispensadores, como las unidades que funcionan por gravedad (por ejemplo, Culligan Zero Water o marcas estándar) y que utilizan carbón activado o intercambio iónico. Además, son económicos —cuestan entre $20 y $40— y portátiles, aunque procesan el agua lentamente y requieren cambios frecuentes de cartuchos.

Los filtros para grifo, como los modelos PUR Faucet Mounts, también son una excelente opción; se conectan directamente al grifo de tu cocina y su precio varía entre $25 y $50, lo que te permite alternar fácilmente entre agua filtrada y sin filtrar. Estos filtros ayudan a reducir de inmediato el plomo, el cloro y los olores.

En casos más extremos, existen filtros que se instalan debajo del fregadero e incluso filtros para toda la casa, pero empezar por utilizar el agua del grifo es una excelente manera de conservar agua y minimizar el uso de plástico en tu vida cotidiana.

Para más información de cómo conservar agua o sobre programas de reembolso visite: https://upperwater.org/