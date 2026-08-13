El Jaguar Type 01 cambia las reglas con su impactante nuevo interior

La nueva etapa de Jaguar empieza a tomar forma desde el lugar donde conductor y pasajeros pasarán buena parte del tiempo. La marca británica acaba de mostrar el interior del Type 01, un modelo eléctrico que busca dejar atrás buena parte de las soluciones utilizadas por sus vehículos anteriores.

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La primera impresión está marcada por una enorme estructura que recorre el habitáculo de adelante hacia atrás. En lugar de organizar todos los elementos de forma convencional, Jaguar decidió convertir esa pieza central en el eje visual del interior y utilizarla para separar diferentes zonas destinadas a los ocupantes.

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El resultado tiene más de concepto de diseño que de automóvil tradicional. La marca pretende que el Type 01 conserve una atmósfera sofisticada y confortable, pero con una identidad mucho más atrevida.

Una posición de conducción pensada para viajar

El Type 01 será el primer modelo de producción construido sobre la Jaguar Electric Architecture, conocida como JEA, una plataforma desarrollada específicamente para vehículos eléctricos.

La posición del conductor fue concebida con orientación GT. La idea es ofrecer una postura baja y envolvente, pero sin sacrificar la comodidad que se espera de un gran turismo preparado para recorrer largas distancias.

Thomas Holden, diseñador jefe de interiores de Jaguar, explica que el propósito era alejarse de la distribución convencional y aprovechar la longitud del automóvil como parte fundamental de la experiencia.

La estructura central funciona como una especie de columna vertebral y ayuda a crear cuatro espacios alrededor de los ocupantes. Jaguar también trabajó para que determinados elementos del exterior parezcan prolongarse hacia el interior, reduciendo la separación visual entre ambas zonas.

Materiales que buscan una sensación más cálida

La tecnología no será la única protagonista. Jaguar quiere evitar que el habitáculo termine pareciendo una sala llena de dispositivos electrónicos y apuesta por materiales con una presencia más artesanal.

Para conseguirlo, el diseño toma referencias del travertino y de diferentes textiles. La pieza central incorpora un acabado inspirado en el latón, un recurso que también aparece en la zona superior de las puertas.

El emblema del jaguar saltando forma parte de estos detalles y sirve como vínculo con la historia de la marca. Es una manera de introducir elementos reconocibles sin repetir literalmente el diseño de los modelos anteriores.

Tecnología que aparece cuando hace falta

Jaguar también tomó una decisión particular con respecto a las pantallas. En lugar de convertirlas en el elemento dominante del interior, la marca busca integrarlas de manera discreta para que solo llamen la atención cuando realmente sean necesarias.

Uno de los recursos más llamativos es el sistema ClearSight Rear View Display. La pantalla destinada a mostrar la visión trasera está ubicada en la parte central de la base del parabrisas, en una posición cercana al campo visual de los espejos.

Jaguar Type 01. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

El Type 01 también tendrá diferentes espacios de almacenamiento que permanecen ocultos hasta que el usuario los necesita. La intención es mantener una apariencia limpia y dejar que ciertos elementos aparezcan como pequeños descubrimientos dentro del habitáculo.

El debut internacional se acerca

El nuevo eléctrico tendrá una importante presencia en Estados Unidos. Jaguar llevará el Type 01 a la Monterey Car Week y posteriormente lo mostrará en el Pebble Beach Concours d’Elegance, donde la marca espera exhibir su nueva identidad frente a uno de los públicos más exigentes del mundo del automóvil.

Más adelante, el modelo llegará a Nueva York el 6 de octubre de 2026. Para Jaguar, estos escenarios serán fundamentales para explicar hacia dónde quiere llevar su nueva generación de vehículos eléctricos.

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