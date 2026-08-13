Ford prepara un Mustang de 4 puertas que llegaría en 2029

La idea de un Mustang con cuatro puertas habría dejado de ser una simple conversación entre fanáticos. Ford estaría evaluando llevar su deportivo más conocido a un formato mucho más práctico, sin abandonar la imagen de alto desempeño que ha acompañado al modelo.

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El proyecto, todavía sin confirmación oficial, apunta a un vehículo de mayor tamaño y con suficiente espacio para los pasajeros de atrás. Su diseño tendría una silueta baja y deportiva, con una configuración fastback que recuerda a modelos como el Porsche Panamera.

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La propuesta también buscaría resolver una de las principales limitaciones de un coupé tradicional. Según los reportes conocidos hasta ahora, Ford habría asegurado que el espacio para las piernas en la segunda fila sería incluso superior al del modelo alemán.

Un posible Mach 4 entra en escena

El nombre Mach 4 aparece como una de las posibilidades para este nuevo integrante de la familia Mustang. Ford habría registrado esa denominación a comienzos de 2025, aunque todavía no existe una confirmación sobre cómo se llamará finalmente el automóvil.

La estrategia tendría cierta lógica dentro de la evolución reciente del Mustang. La marca ya llevó el nombre a un terreno completamente diferente con el Mustang Mach-E, un SUV eléctrico que generó bastante discusión entre los seguidores más tradicionales del deportivo.

Ahora, un sedán de cuatro puertas podría provocar un debate parecido. Sin embargo, Ford tendría enfrente un mercado donde los muscle cars también están explorando carrocerías más funcionales.

Mucha potencia bajo el capó

El rendimiento sería uno de los argumentos principales del proyecto. Según la información divulgada hasta ahora, el futuro Mustang de cuatro puertas podría completar el 0 a 60 mph en menos de cuatro segundos.

Todavía no hay especificaciones oficiales sobre su mecánica, aunque fuentes citadas por The Wall Street Journal apuntan a una configuración híbrida. Incluso se ha mencionado la posibilidad de combinar electrificación con un motor V-8.

De concretarse, sería una fórmula interesante para Ford. La asistencia eléctrica podría aportar una respuesta inmediata, mientras el V-8 conservaría buena parte del carácter que los seguidores esperan de un Mustang.

El precio también sería una pieza clave

Otro dato que llama la atención es el posible precio inicial. Los reportes sitúan la versión de entrada por debajo de $40,000 dólares, una cifra que le permitiría competir con deportivos y sedanes mucho más costosos sin entrar directamente en el territorio de las marcas premium.

Naturalmente, una eventual variante híbrida con V-8 tendría un precio bastante mayor. El equipamiento, la potencia y el tipo de sistema de propulsión serían determinantes para establecer cuánto terminaría pagando el comprador.

Por ahora, Ford mantiene el proyecto fuera del escaparate oficial. Si los planes avanzan como se ha informado, el nuevo Mustang podría aparecer entre 2028 y 2029 y convertirse en una de las apuestas más llamativas de la marca.

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