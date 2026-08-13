Precio del dólar en México hoy, 13 de agosto del 2026

El peso mexicano mantiene el pulso frente al dólar este jueves 13 de agosto, en una jornada en la que la moneda estadounidense vuelve a mostrar una ligera pérdida de valor.

En la apertura de este jueves, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a $17.05 pesos mexicanos. Esto representa una disminución de 0.04% frente al cierre previo de $17.06 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

El movimiento de esta mañana prolonga una racha negativa para la moneda estadounidense, ya que en la última semana, el dólar acumula una caída de 0.99%, mientras que en la comparación interanual registra una disminución de 7.63%.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano también suma tres jornadas consecutivas con tendencia negativa. A pesar de estos movimientos, el mercado cambiario muestra un nivel de volatilidad de 2.99%, por debajo del indicador de referencia de 7.45%. Esta diferencia refleja un periodo de menor movimiento en la cotización del billete verde frente a la moneda mexicana.

Asimismo, el peso mexicano también consiguió avanzar frente al dólar estadounidense. La moneda nacional registró una ganancia de 0.10%, con lo que alcanzó niveles que no se observaban desde hace poco más de dos años.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de cierre correspondiente al miércoles 12 de agosto fue de $17.0658 pesos por dólar. No obstante, debido a que el precio del dólar presenta movimientos durante toda la jornada, la cotización frente al peso terminó alrededor de los $17.06 pesos por divisa verde.

Por otra parte, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para referencia en México quedó establecido en $17.0627 pesos por dólar. En tanto, el tipo de cambio utilizado para calcular el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en $17.1092 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos que operan en México para este jueves son:

Afirme: compra en $16.10 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.75 pesos y venta en $17.84 pesos.

y venta en $17.84 pesos. BBVA México: compra en $16.37 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banorte : compra en $15.80 pesos y venta en $17.40 pesos .

: compra en $15.80 pesos y . Banamex: compra en $16.51 pesos y venta en $17.49 pesos.

Scotiabank: compra en $16.60 pesos y venta en $17.60 pesos.

Al revisar estas cotizaciones, Banorte se mantiene con el precio de venta más bajo, con $17.40 pesos, lo que puede resultar favorable para quienes necesitan comprar dólares. En el lado contrario, también Banco Azteca ofrece el precio de compra más alto por segundo día consecutivo, con $16.75 pesos, por lo que resulta más conveniente para quienes buscan vender sus dólares bajo estas cotizaciones.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar se vende en promedio en $17.32 pesos, mientras que el precio de compra se encuentra en $16.19 pesos. Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el billete verde registra un promedio de $17.50 pesos a la venta y de $16.50 pesos a la compra.

Para los mexicanos que reciben remesas desde Estados Unidos, el tipo de cambio utilizado por las empresas de transferencia puede ser diferente al que aparece en bancos o casas de cambio.

En Western Union, el dólar se cotiza este jueves en $16.67 pesos mexicanos .

. MoneyGram maneja un tipo de cambio de $17.60 pesos mexicanos por cada dólar .

maneja un tipo de cambio de . En Wise, el intercambio es de $16.92 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos a México.

Para quienes mandan dinero a sus familiares en México, no solamente importa el tipo de cambio anunciado. También es necesario revisar las posibles comisiones y el monto final que recibirá la persona en pesos, ya que estos elementos pueden modificar la cantidad que llega al destinatario.

Las cotizaciones bancarias, de casas de cambio y de empresas de transferencia pueden cambiar a lo largo del día. Por ello, antes de comprar dólares, venderlos o enviar dinero desde Estados Unidos a México, conviene revisar el tipo de cambio vigente y comparar el monto final que se recibirá o pagará.

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