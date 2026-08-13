Toyota llama a revisión a más de 500,000 Camry por una falla digital

Toyota tendrá que revisar 508,354 unidades del Camry Hybrid correspondientes a los modelos 2025 y 2026. El problema está relacionado con el sistema digital de información del vehículo y puede aparecer justo cuando el conductor pone en marcha el auto.

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La falla afecta a los vehículos que incorporan un clúster digital de 7.0 pulgadas. Si el sistema presenta el error, la pantalla puede quedar completamente apagada y dejar al conductor sin información como la velocidad, las luces de advertencia y algunas alertas sonoras.

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Pero el inconveniente no termina ahí. El fallo también puede afectar el funcionamiento de las direccionales y las luces de emergencia, elementos fundamentales para comunicarse con otros vehículos cuando se está circulando.

Toyota apunta a un problema de software

La investigación realizada por Toyota determinó que el origen del inconveniente está en el software del sistema. Por esa razón, no todos los Camry están incluidos en la campaña.

Las unidades que utilizan instrumentos analógicos o configuraciones diferentes de pantalla quedan fuera del retiro. La marca considera que una actualización informática puede solucionar el problema sin necesidad de reemplazar componentes físicos.

También se han identificado posibles fallos en algunas alertas relacionadas con el cinturón de seguridad y con la detección de una llave que permanece dentro del vehículo.

La solución será gratuita para los propietarios

Toyota tiene previsto comenzar a enviar las notificaciones a los propietarios a partir del 5 de octubre. Quienes reciban el aviso podrán llevar su Camry a un concesionario autorizado para que se instale la actualización correspondiente.

El procedimiento no tendrá ningún costo para los propietarios. Mientras llega la comunicación oficial, también es posible comprobar si un vehículo forma parte de la campaña mediante su número VIN en las herramientas de consulta de retiros disponibles en Estados Unidos.

Toyota asegura que hasta ahora no se han registrado accidentes relacionados directamente con esta falla. Aun así, la posibilidad de perder las señales de giro o las luces de emergencia convierte el problema en un asunto que conviene atender cuanto antes.

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