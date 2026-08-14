CEO de Instagram reveló qué ocurre cuando das me gusta por error e intentas ocultarlo

Un “me gusta” accidental en una publicación antigua puede convertirse en ese pequeño susto digital que nadie quiere vivir. Adam Mosseri, CEO de Instagram, explicó qué ocurre realmente cuando marcas una foto o un Reel por error, lo retiras casi al instante y esperas que nadie se haya enterado.

El like accidental que puede delatarte

Todos conocen la escena. Entras al perfil de alguien con la intención de curiosear un poco, bajas más de la cuenta y acabas en una publicación que parece salida de otra vida. Una foto de hace cinco años, un Reel antiguo, una imagen perdida entre decenas de publicaciones y por error das like por error.

Instagram envía una notificación a la otra persona cada vez que alguien indica que le gusta una publicación. Da igual que se trate de una imagen recién subida o de un contenido que llevaba años acumulando polvo digital. En cuanto se registra el “me gusta”, la plataforma inicia el aviso.

El impulso natural es retirar el like a toda velocidad. Mucha gente piensa que hacerlo en cuestión de segundos borra completamente el incidente. Sin embargo, Mosseri dejó claro que el resultado no siempre es tan limpio como quisiéramos. Instagram puede eliminar parte del rastro, aunque no puede garantizar que la otra persona nunca se entere.

La razón tiene que ver con la forma en que funcionan los avisos dentro de la aplicación y las alertas que llegan directamente al teléfono. Son dos sistemas distintos y no están bajo el mismo control una vez que la notificación ha aparecido en la pantalla del dispositivo.

Así que sí, ese like fugaz puede hacer sonar una alarma. Puede que el propietario de la cuenta no vea nada, especialmente si no estaba mirando su móvil o si tiene las notificaciones desactivadas. Pero también puede encontrarse con el aviso en la pantalla de bloqueo y preguntarse por qué alguien interactuó con una publicación perdida en el archivo de Instagram.

Adam Mosseri aclara qué notificación desaparece

Según la explicación del CEO de Instagram, la plataforma genera dos tipos de notificaciones cuando alguien recibe un “me gusta”. La primera es la notificación interna de Instagram, esa que aparece en la sección de actividad de la app. La segunda es la notificación del teléfono, visible en la pantalla bloqueada o en el centro de notificaciones del móvil.

Cuando retiras el “me gusta”, Instagram puede borrar el aviso dentro de la aplicación. Si la persona entra a revisar sus notificaciones de Instagram después de que hayas quitado el corazón, no encontrará un registro activo de esa interacción. Tampoco verá tu like en la publicación, porque para todos los efectos dentro de la app ya no existe.

El problema aparece con la alerta enviada al teléfono. Esa notificación puede mostrar un mensaje parecido a “Adam indicó que le gusta tu foto”, según el ejemplo utilizado por Mosseri. Aunque el usuario retire el like inmediatamente, la alerta ya pudo haberse entregado al sistema operativo del smartphone.

Si el dueño de la publicación toca esa notificación después de que el like ha desaparecido, puede llegar a Instagram y no encontrar absolutamente nada. No habrá corazón, no habrá actividad y no habrá una prueba visible dentro de la plataforma. Eso deja una situación extraña y bastante reconocible para quien haya vivido este momento.

La persona puede haber visto el aviso en el teléfono y, al abrir Instagram, descubrir que no hay rastro de él. Mosseri admite que esto puede resultar confuso, pero confirma que la alerta del móvil no se puede borrar desde Instagram una vez que ya se envió.

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