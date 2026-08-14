DOJ amplía el poder militar para detener inmigrantes en la frontera

El Departamento de Justicia (DOJ) amplió el margen de acción de las fuerzas armadas en la frontera con México al determinar que los militares pueden detener a personas acusadas de ingresar sin autorización a las llamadas Áreas de Defensa Nacional.

La medida forma parte de la estrategia migratoria de la administración de Donald Trump, que ha convertido distintos tramos de la frontera sur en zonas bajo control del Departamento de Defensa.

De acuerdo con el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, los soldados pueden detener a quienes abandonen una de estas áreas antes de que sean puestos a disposición de las autoridades civiles por posibles delitos de allanamiento.

CBS News reveló que el fiscal general adjunto William Hyde sostuvo en el documento que esta actuación no contraviene la Ley Posse Comitatus, que limita la participación de las fuerzas armadas en tareas de aplicación de la ley dentro de Estados Unidos.

“El uso de personal militar para arrestar a intrusos justo fuera de una zona de seguridad privada no violaría la Ley Posse Comitatus”, señaló Hyde.

Seis zonas militares en la frontera

La administración Trump ha establecido hasta ahora seis Áreas de Defensa Nacional en Arizona, California, Nuevo México y Texas. Algunas abarcan extensiones considerables de terreno que anteriormente no tenían una apariencia evidente de instalaciones militares.

Por ello, el Pentágono ha colocado señalizaciones en inglés y español para advertir que se trata de espacios restringidos y que el ingreso no autorizado puede derivar en consecuencias penales.

La información sobre el nuevo criterio legal fue reportada a partir del dictamen del Departamento de Justicia y retomada por medios estadounidenses que siguen la política migratoria y las operaciones militares en la frontera.

El Departamento de Justicia comenzó a presentar cargos relacionados con estas zonas en abril de 2025. Las acusaciones pueden incluir violaciones a normas de seguridad militar y entrada no autorizada a propiedad militar.

Más de 20,000 militares desplegados

El alcance de la estrategia ocurre mientras el Departamento de Defensa mantiene una presencia considerable en la frontera. Según las cifras citadas en el reporte, más de 20,000 militares han participado en los despliegues fronterizos durante el segundo mandato de Trump.

El Grupo de Trabajo Conjunto de la Frontera Sur cuenta actualmente con unos 8,000 efectivos y ha realizado 161 detenciones dentro de las Áreas de Defensa Nacional.

Sin embargo, el propio dictamen de la Oficina de Asesoría Legal es consultivo y no establece un precedente judicial. Su aplicación podría seguir generando cuestionamientos sobre los límites entre las funciones militares y la aplicación de las leyes civiles.

La expansión de estas facultades ocurre además mientras los cruces en la frontera sur se mantienen en niveles históricamente bajos. Datos de la Patrulla Fronteriza citados en el reporte muestran que las detenciones pasaron de casi 2 millones en el año fiscal 2023 a menos de 240,000 en 2025.

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