El Kia EV3 2027 viene con una versión inicial por debajo de $35,000 dólares

Comprar un auto eléctrico ya no tiene por qué significar saltar directamente a precios elevados. Kia quiere aprovechar ese espacio con el EV3 2027, un SUV compacto que llega al mercado estadounidense con una tarifa inicial bastante más contenida de lo que suele encontrarse entre los modelos eléctricos.

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La gama arranca con el acabado Light, cuyo precio base es de $29,890 dólares. Al sumar el cargo de destino de $1,495 dólares, la cifra final queda en $31,385 dólares. A partir de ahí, Kia ofrece diferentes configuraciones para quienes quieren más autonomía, equipamiento o tracción integral.

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El Wind parte de $36,485 dólares con tracción delantera, mientras que el Land comienza en $39,985 dólares. La gama continúa con el GT-Line, disponible exclusivamente con AWD, por $44,985 dólares, y termina con el EV3 GT, que alcanza los $47,385 dólares.

Hasta 321 millas de autonomía

La batería es uno de los argumentos más importantes del EV3. El modelo de entrada utiliza un paquete de 58.3 kWh y ofrece 221 millas de autonomía estimada por la EPA.

Los niveles superiores recurren a una batería de 81.4 kWh. Con tracción delantera, el Kia puede recorrer hasta 321 millas con una carga, mientras que las configuraciones AWD alcanzan 280 millas.

La recarga rápida también forma parte de la propuesta. Kia asegura que la batería pequeña puede pasar del 10 al 80 por ciento en 29 minutos mediante un cargador rápido de corriente continua. La batería grande necesita apenas un par de minutos adicionales para completar ese mismo proceso.

Además, el EV3 incorpora de fábrica un puerto NACS, por lo que puede utilizar la red de Superchargers de Tesla sin tener que recurrir a un adaptador.

Dos motores para quienes quieren más

El EV3 utiliza la plataforma E-GMP del grupo Hyundai-Kia, aunque su tamaño y orientación lo colocan como una alternativa más accesible dentro de la familia eléctrica.

Las versiones con tracción delantera utilizan un motor eléctrico de 201 caballos de fuerza y 209 lb-pie de torque. Es una configuración pensada principalmente para ofrecer una respuesta adecuada en ciudad sin sacrificar eficiencia.

La alternativa AWD incorpora dos motores y eleva la potencia hasta 261 caballos de fuerza y 284 lb-pie de torque. En el EV3 GT, Kia lleva la cifra hasta 288 caballos de fuerza y 345 lb-pie de torque, una combinación que aporta un carácter más deportivo al modelo.

Tecnología sin dejar la factura por las nubes

El equipamiento también juega a favor del EV3. Todas las versiones incluyen i-Pedal 3.0, un sistema que permite conducir utilizando principalmente el pedal del acelerador, además de Smart Cruise Control y tecnología Vehicle-to-Load, que permite utilizar la batería para alimentar dispositivos externos.

El habitáculo suma dos pantallas de 12.3 pulgadas para las funciones principales. Dependiendo de la versión, los compradores pueden añadir elementos como un head-up display de 12 pulgadas y un sistema de sonido Harman Kardon con ocho altavoces.

Con una autonomía que puede superar las 300 millas, opción de tracción integral, acceso a los Superchargers de Tesla y un precio de entrada de $31,385 dólares, el Kia EV3 2027 llega con una propuesta difícil de ignorar entre los eléctricos más accesibles del mercado estadounidense.

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