Luigi Mangione confiesa ante un tribunal que disparó contra el CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione cambió este viernes el rumbo de uno de los casos criminales más mediáticos del país. El acusado se declaró culpable en el caso federal relacionado con la muerte de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrida el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan.

La declaración no resuelve, sin embargo, todos los cargos que enfrenta. Mangione todavía tiene pendiente un proceso separado en los tribunales del estado de Nueva York por el asesinato de Thompson, por lo que su admisión de culpabilidad corresponde únicamente al expediente federal.

Mangione admite el ataque ante la jueza

CBS News reveló que Luigi Mangione, vestido con ropa de prisión color canela, habló personalmente ante la jueza federal Margaret Garnett. En su declaración explicó que había sufrido durante años un dolor intenso debido a una fractura de espalda y que después investigó una conferencia de inversionistas de UnitedHealthcare en Nueva York.

El momento más contundente llegó cuando describió directamente el ataque. “Le disparé al señor Thompson por la espalda”, afirmó ante el tribunal. También reconoció que había viajado a Nueva York con la intención de matar al ejecutivo. “Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal”, dijo.

La jueza le explicó que la declaración de culpabilidad podía llevarlo a una condena de hasta cadena perpetua. Mangione respondió que entendía las consecuencias. El tribunal también confirmó que no existía un acuerdo de culpabilidad con el gobierno y que el acusado aseguró no haber sido amenazado ni coaccionado.

Reuters señaló que la declaración evita el juicio federal previsto originalmente y deja abierta la posibilidad de que la defensa utilice este resultado en sus argumentos dentro del proceso estatal.

Una condena federal no cierra el caso

Los dos cargos federales restantes están relacionados con acoso interestatal que derivó en la muerte de Thompson. Cada uno contempla una pena máxima de cadena perpetua, aunque la sentencia de Mangione está programada para el 18 de diciembre. Los fiscales recomendarían una pena de entre 24 y 30 años, de acuerdo con la agencia citada.

El escenario es distinto en Nueva York, donde Mangione aún enfrenta el proceso estatal por el asesinato de Brian Thompson. La selección del jurado está prevista para el 8 de septiembre, mientras sus abogados han planteado argumentos relacionados con la prohibición de un doble enjuiciamiento.

La situación legal se volvió más compleja después de que, en enero, la jueza Garnett desestimara los cargos federales de asesinato y posesión de armas, eliminando la posibilidad de una pena de muerte en el expediente federal. El proceso que queda ahora tiene como eje los cargos de acoso que causaron la muerte de Thompson.

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