Nissan Kicks Rock Creek 2027 llega con más actitud para salir del asfalto

El Nissan Kicks ya no quiere quedarse solamente con el papel de SUV urbano. Para 2027, la marca japonesa prepara una variante que cambia bastante la personalidad del modelo y apunta directamente a quienes disfrutan escaparse de la rutina.

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Se trata del Nissan Kicks Rock Creek 2027, una versión que toma como referencia los acabados aventureros que Nissan ya utiliza en modelos como Rogue y Pathfinder. La propuesta combina una imagen más robusta con elementos pensados para enfrentar caminos de grava, arena, nieve o superficies con poca adherencia.

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La transformación comienza por fuera. El Rock Creek recibe rines de aleación de 17 pulgadas exclusivos, una parrilla propia, espejos en negro brillante y molduras que siguen la misma línea. También aparecen detalles oscuros en los parachoques y acentos de iluminación en tono ámbar.

Tracción integral para dejar atrás el asfalto

La diferencia más importante, sin embargo, no está solamente en la apariencia. Nissan equipa al Kicks Rock Creek con Intelligent All-Wheel Drive, un sistema de tracción integral que viene de serie en esta configuración.

La versión también incorpora un modo de conducción específico para terrenos difíciles. Su función es adaptar la entrega de tracción cuando las ruedas comienzan a perder agarre, algo que puede resultar útil al circular por caminos sueltos o resbaladizos.

El control de descenso de pendientes completa esta propuesta. No convierte al Kicks en un todoterreno extremo, pero sí le permite afrontar situaciones que podrían complicarse para un SUV con una configuración exclusivamente urbana.

Más espacio para el equipo de aventura

El enfoque también se nota en el techo. El Kicks Rock Creek incluye rieles y barras transversales capaces de soportar hasta 165 libras, una capacidad suficiente para transportar bicicletas, kayaks, esquís y otros elementos para actividades al aire libre.

Interior del Nissan Kicks Rock Creek 2027. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Dentro de la cabina aparecen asientos TailorFit específicos de Rock Creek, costuras decorativas, alfombrillas exclusivas y un volante calefactable. La dotación también contempla asientos delanteros calefactables, iluminación ambiental, espejos exteriores calefactables y conductos de calefacción para los pasajeros traseros.

A esto se suma un monitor inteligente de visión periférica HD y frenado automático trasero, dos elementos que aportan comodidad cuando toca maniobrar en espacios reducidos.

Tecnología para el día a día

La tecnología no queda relegada frente a la estética aventurera. Todos los Kicks 2027 cuentan con una pantalla táctil de 12.3 pulgadas y conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Las versiones SV y SR añaden cargador inalámbrico para teléfonos, mientras que entre las opciones aparece un sistema de sonido Bose Personal Plus con 10 altavoces. También puede incorporarse un cuadro digital de 12.3 pulgadas, arranque remoto, iluminación ambiental y techo panorámico.

En materia de seguridad, Nissan incluye su paquete Safety Shield 360 con funciones como frenado automático de emergencia con detección de peatones, alerta de punto ciego, tráfico cruzado trasero, salida de carril y asistente de luces altas. Algunas configuraciones pueden sumar ProPILOT Assist y otras ayudas avanzadas.

Nissan Kicks Rock Creek 2027. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Motor conocido y precios

Bajo el capó, el Kicks 2027 mantiene un motor de cuatro cilindros y 2.0 litros capaz de entregar 141 caballos de fuerza. La eficiencia depende del sistema de tracción. Los modelos de tracción delantera registran hasta 28 mpg en ciudad, 35 mpg en carretera y 31 mpg combinadas. Con AWD, las cifras bajan a 27, 34 y 30 mpg, respectivamente.

La gama estadounidense estará formada por las versiones S, SV y SR, con opciones de tracción delantera o integral según la configuración.

El Kicks 2027 parte de $22,790 dólares, mientras que la variante Rock Creek tiene un precio de $28,840 dólares. Con ello, Nissan busca darle al SUV compacto una personalidad más marcada sin convertirlo en un vehículo exclusivamente destinado a las rutas todoterreno.

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