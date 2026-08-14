¿Por qué Matthew McConaughey rechazó ser Joel en “The Last of Us”? Esto dijo el actor
El actor confesó que estuvo en pláticas para ser el protagonista de la serie, pero terminó siendo Pedro Pascal quien dio vida al personaje principal
Matthew McConaughey estuvo a punto de ser ‘Joel’ en la serie de HBO “The Last of Us”, así lo confesó el actor en una ronda de declaraciones recientes en el podcast “Happy Sad Confused”.
De acuerdo con el ganador del Oscar, estuvo en pláticas con el creador de la adaptación televisiva para el videojuego homónimo, Craig Mazin. Sin embargo, en ese momento decidió no embarcarse en dicho proyecto debido a que quería explorar nuevas facetas como artista.
“En ese momento realmente no estaba actuando. Era cuando escribía más y buscaba roles de liderazgo. Fue genial. Estaba emocionado. Si no me equivoco, no soy un gran telespectador, pero logramos un verdadero éxito con “True Detective” en una época en la que las series no eran algo que actores como yo o Woody Harrelson se lanzaran a hacer. Fue un éxito rotundo”, comentó al respecto.
Si bien reconoce que el proyecto llamó su atención, decidió enfocar su espíritu creativo en otro tipo de formatos: “‘The Last of Us’ fue muy buena, pero no era para mí en ese momento“, señaló.
Y es que debido al formato televisivo, sabía que aceptar dicha propuesta podría abarcar su agenda profesional durante varios años, tarea que no consideraba viable en ese entonces.
“Una serie requiere considerar que, si quieres que tenga éxito, esto será algo que harás durante años y años”, dijo para finalizar.
Por su parte, el showrunner Craig Mazin ya había hablado sobre la posibilidad de que Matthew McConaughey hubiera sido el actor que diera vida a “Joel Miller”. No obstante, comentó que no se trató de una negociación negociación formal con el histrión.
“Era más bien algo como: ‘Aquí hay algo de lo que podemos hablar’. Es una de esas cosas en las que estoy seguro de que existe un universo alternativo donde es otro actor”, señaló.
Para Mazin, la decisión final de Pedro Pascal para el rol fue la mejor que el estudio tomar: “Matthew McConaughey es un actor increíble. Estoy seguro de que habría sido genial, pero habría sido diferente y me gusta la versión que hicimos”, sentenció.
Seguir leyendo:
• Pedro Pascal confesó que el rodaje de “The Last of Us 2” lo ayudó a sanar emocionalmente
• Bella Ramsey fue diagnosticada con autismo mientras filmaba “The Last of Us”
• Matthew McConaughey recuerda sus 22 días de aislamiento en Perú bajo el nombre de Mateo