Tesla retira en EE.UU. 20,000 autos por un problema con sus faros

Tesla tendrá que revisar cerca de 20,000 vehículos vendidos en Estados Unidos después de que las autoridades determinaran que sus luces de cruce pueden superar los límites permitidos.

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El problema está relacionado con la intensidad de los faros. Cuando el haz de luz resulta demasiado fuerte, existe la posibilidad de que deslumbre a quienes vienen de frente. El riesgo puede ser mayor cuando las condiciones del camino empeoran por lluvia, nieve o niebla.

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La compañía había sostenido que la diferencia frente a la normativa no representaba un riesgo relevante. Además, señaló que no tenía registros de accidentes, lesiones o reclamaciones asociados con esta situación.

La NHTSA pidió actuar

La postura de Tesla no fue suficiente para la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, conocida como NHTSA. El organismo determinó en julio de 2026 que la falta de accidentes o denuncias no permite considerar irrelevante una posible infracción de seguridad.

“Para determinar la insignificancia de un incumplimiento, la NHTSA se centra en el riesgo para la seguridad de las personas que experimentan el tipo de evento contra el cual una retirada del producto protegería”, explicó la agencia en un comunicado.

La campaña afecta únicamente a vehículos que se encuentran en Estados Unidos. Tesla identificó las unidades involucradas mediante sus registros de fabricación y mantenimiento.

¿Qué deben hacer los propietarios?

Los propietarios recibirán una comunicación para llevar sus vehículos a revisión. También pueden confirmar si su automóvil está incluido en la campaña a través del servicio de atención de Tesla o de la línea de seguridad vehicular de la NHTSA.

La reparación no tendrá costo para los dueños. El objetivo será ajustar los faros para que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

El Tesla Model Y Performance 2026. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Por ahora, los conductores pueden seguir utilizando sus vehículos, aunque la recomendación es no dejar pasar la revisión cuando reciban la notificación correspondiente.

Tesla ya ha enfrentado otras campañas

La marca estadounidense tampoco es ajena a este tipo de situaciones. En 2025, Tesla tuvo que revisar cerca de 13,000 Model 3 y Model Y debido a un problema con los contactores de la batería que podía ocasionar una pérdida repentina de propulsión.

Ese mismo año, otra campaña alcanzó a 376,000 vehículos por una falla relacionada con la dirección asistida, que podía hacer más difícil maniobrar a baja velocidad.

Un año antes, Tesla llamó a revisión a 1.8 millones de vehículos por un problema de software relacionado con la detección del capó abierto. También realizó otra campaña que involucró a más de 200,000 unidades por inconvenientes con las cámaras de visión trasera.

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