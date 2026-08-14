Toyota GR Corolla 2026, un hot hatch AWD que no llega a $50,000 dólares

Pocos autos compactos se atreven a ofrecer una receta tan enfocada en el conductor. El Toyota GR Corolla 2026 mezcla un tamaño razonable para el día a día con un motor turbo de 300 caballos de fuerza, transmisión manual y tracción integral.

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La marca japonesa utiliza un motor de tres cilindros y 1.6 litros con turbo que produce 295 lb-pie de torque. La cifra resulta llamativa por tratarse de un propulsor tan pequeño y permite que el GR Corolla tenga una respuesta contundente cuando se pisa el acelerador.

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La transmisión manual de seis velocidades envía la fuerza a las cuatro ruedas. Según Toyota, el modelo puede acelerar de 0 a 60 mph en 4.9 segundos, mientras que su consumo combinado llega a 24 mpg.

Un AWD pensado para divertirse

La verdadera personalidad del GR Corolla aparece cuando entra en acción el sistema GR-FOUR. Esta tecnología permite modificar el reparto de potencia entre ambos ejes dependiendo del modo de conducción seleccionado.

En condiciones normales, el sistema puede enviar hasta 60% de la potencia al eje delantero. Cuando se selecciona el modo Track, el reparto puede cambiar hasta alcanzar un 70% hacia las ruedas traseras.

Ese comportamiento le da al conductor un mayor margen para jugar con el auto en curvas y disfrutar de una conducción más participativa. No se trata simplemente de una tracción integral pensada para mejorar el agarre sobre lluvia o nieve.

También sirve para todos los días

El carácter deportivo no significa que el GR Corolla sea incómodo para utilizarlo como vehículo habitual. Su interior tiene espacio para cuatro adultos y el área de carga ofrece 17.8 pies cúbicos.

La versión Premium Plus parte de $45,965 dólares y suma elementos que hacen más llevadero el uso diario, entre ellos control de crucero adaptativo, climatización de dos zonas, asientos delanteros calefactados y volante de cuero con calefacción.

Eso permite que el mismo auto pueda utilizarse para ir al trabajo durante la semana y convertirse en una opción mucho más entretenida cuando llega el momento de buscar una carretera con curvas.

Hay alternativas, pero ninguna es igual

El Subaru WRX 2026 juega en una zona cercana y parte de aproximadamente $34,000 dólares con transmisión manual. Tiene 278 caballos de fuerza y tracción AWD, aunque su aceleración de 0 a 60 mph ronda los seis segundos.

Otra posibilidad es buscar un Ford Focus RS usado. Algunos ejemplares pueden encontrarse por entre $30,000 y $35,000 dólares y ofrecen 350 caballos de fuerza junto con tracción integral. La desventaja está precisamente en su condición de vehículo usado y en los costos que puede implicar mantener un modelo de este tipo.

El GR Corolla, en cambio, mantiene la fórmula de un auto nuevo, compacto y potente, con una configuración poco común en el mercado actual. Para quien quiere tres pedales, AWD y 300 hp sin cruzar la barrera de los $50,000 dólares, sigue siendo una de las opciones más interesantes.

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