No depende solo del ácido fólico prevenir los defectos de nacimiento, hay que activarlo

Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén han desvelado la relación entre el ácido fólico y la enzima ALDH1L1, crucial para la producción de ácido retinoico, que es vital para el desarrollo del sistema nervioso en el embrión.

El estudio revela que el ácido fólico activa la enzima ALDH1L1, esencial para convertir retinaldehído en ácido retinoico, lo que permite la correcta formación del tubo neural durante las primeras etapas del desarrollo embrionario.

Para llegar a esos resultados, utilizaron un modelo de embriones de rana, demostrando que la desactivación de ALDH1L1 interfiere con la capacidad del ácido fólico para proteger el desarrollo del tubo neural, confirmando la importancia de esta vía biológica.

Colaboración con la vitamina A

Los resultados sugieren que la combinación de ácido fólico y pequeñas cantidades de vitamina A podría potenciar la eficacia en la prevención de defectos del tubo neural, aunque se advierte sobre el riesgo de excesos en vitamina A durante el embarazo.

El descubrimiento de este mecanismo podría explicar la variabilidad en la efectividad del ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural en diferentes embarazos, subrayando la necesidad de más estudios para explorar esta vía en humanos.

Deficiencia de ácido fólico

La deficiencia de ácido fólico durante el desarrollo neuronal puede causar defectos del tubo neural y alterar la formación normal del cerebro y la médula espinal, especialmente si ocurre en etapas muy tempranas del embarazo. A largo plazo, también se ha asociado con menor volumen cerebral, cambios en la sustancia blanca, alteraciones de la neurogénesis y mayor riesgo de problemas en memoria, lenguaje, motricidad y regulación emocional.

Mecanismos principales

El folato es clave para la síntesis y reparación del ADN y para las reacciones de metilación, procesos necesarios para que las neuronas se dividan, migren y maduren de forma adecuada. Cuando falta, pueden aumentar la homocisteína y alterarse la proliferación de precursores neuronales, la mielinización y la formación de circuitos cerebrales.

Efectos duraderos observados

En estudios en humanos y modelos animales, la deficiencia temprana se ha vinculado con retrasos del desarrollo sensoriomotor, peor aprendizaje espacial y memoria, y en algunos casos dificultades cognitivas persistentes. También se han descrito asociaciones con lenguaje más lento, problemas conductuales o emocionales y mayor vulnerabilidad a trastornos del neurodesarrollo cuando la deficiencia ocurre durante la gestación.

Importancia del momento

El mayor riesgo aparece durante el período periconcepcional y el primer trimestre, cuando se cierra el tubo neural y se organiza gran parte del sistema nervioso fetal. Por eso, el déficit antes o al inicio del embarazo suele tener consecuencias más graves y a veces irreversibles que una carencia posterior.

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