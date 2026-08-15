Robbie Williams reveló que fue diagnosticado con autismo

A los 52 años, Robbie Williams volvió a hablar con honestidad sobre su salud mental. El cantante británico reveló que recientemente fue diagnosticado con un grado de autismo, una condición que, lejos de ser un obstáculo, le ha permitido comprender con mayor claridad diversos comportamientos y patrones de pensamiento que lo han acompañado a lo largo de su vida.

La revelación tuvo lugar en Londres durante un encuentro de preguntas y respuestas organizado para el lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca de ropa, Hopeium, en la tienda Flannels.

“Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, algo que en realidad me encanta porque explica muchísimo”, afirmó el exintegrante de Take That entre sonrisas.

Fiel a su característico sentido del humor, el intérprete de “Angels” y “She’s The One” bromeó sobre el diagnóstico: “Ahora es mi tarjeta para salir de la cárcel. Para todas las cosas raras que hago, simplemente digo: ‘Lo siento, soy autista’”.

Williams profundizó en cómo convive día a día con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y el autismo. Explicó que mientras el TDAH le impide enfocar su atención en la mayoría de las tareas cotidianas —“pregúntenles a mis hijos”, comentó—, le otorga una capacidad de hiperfoco en el plano creativo.

Para el músico, mantenerse ocupado diseñando imágenes y gestando proyectos artísticos es una necesidad vital para canalizar una mente inquieta, propensa a pensamientos intrusivos y episodios de ansiedad.

Durante la charla, ejemplificó la intensidad de estos episodios recordando un pensamiento reciente en un vuelo: “Estaba sentado en un avión y pensé: ‘¿Y si puedo tener telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dicen al avión que se estrelle?’. Ese es el nivel de locura con el que estoy lidiando. Es mejor entrenar mi cerebro para que haga algo mejor”.

Este nuevo diagnóstico se suma a otras afecciones que el artista ha visibilizado en los últimos años, incluyendo una experiencia interna de pensamientos intrusivos involuntarios que comparó con un “Tourette interior” y la constante necesidad de aplicar el “enmascaramiento” para proyectar una imagen pública de seguridad que muchas veces no refleja su sentir real.

Pese a estos desafíos personales, el cantante atraviesa un momento profesional idóneo: en enero de este año lanzó su álbum “Britpop”, con el que alcanzó el número uno en el Reino Unido y batió el récord histórico de The Beatles como el artista con más discos en la cima de las listas británicas. En los próximos meses, Williams emprenderá la etapa latinoamericana de su gira mundial.

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