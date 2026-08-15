D23 sorprende con “Zootopia 3”: ¿qué sabemos hasta ahora?

En una noche mágica para los fans de Disney, Ginnifer Goodwin y Ke Huy Quan subieron al escenario del Honda Center en Anaheim, California, durante el evento “D23: The Ultimate Disney Fan Event”, celebrado el viernes 14 de agosto de 2026.

Los actores, que dan vida a Judy Hopps y al nuevo personaje de la esperada secuela, fueron los encargados de conducir el Disney Entertainment Showcase, donde la compañía reveló primicias de sus próximos proyectos.

El dúo apareció con adorables peluches de sus personajes y compartió un momento cargado de emoción al presentar un adelanto exclusivo.

Parte del elenco de “Zootopia 2”: Patrick Warburton, Ke Huy Quan, Ginnifer Goodwin y Yvette Nicole Brown. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

“Zootopia 3” en desarrollo

Pero la sorpresa mayúscula llegó cuando, junto al director creativo de Disney Animation y ganador del Oscar, Jared Bush—guionista de las dos primeras entregas—confirmaron que “Zootopia 3” ya está en desarrollo inicial. El trío proyectó una secuencia inédita para los asistentes, aunque aún no se anunció una fecha de estreno oficial.

La noticia llega casi un año después del éxito arrollador de “Zootopia 2”, que se convirtió en la película animada más taquillera de la historia hasta que fue superada por “Ne Zha 2” en los mercados mundiales. Sin embargo, Disney no pierde el ritmo y ya prepara una nueva entrega de la franquicia.

El logo revelado para la tercera película ya genera especulaciones, pues hace referencia directa a la escena poscréditos de Zootopia 2.

En esa secuencia, Judy Hopps escucha una y otra vez un mensaje de voz de Nick Wilde (Jason Bateman) diciéndole “te quiero”, mientras sus vecinos discuten al otro lado de la pared. La escena cierra con un lapicero que cae junto a la grabadora, un detalle que muchos fans interpretan como una pista sobre el próximo caso de la oficial Hopps.

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