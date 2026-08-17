Turista estadounidense muere alcanzado por un rayo mientras hacía senderismo en el volcán Etna, en Italia

Un turista estadounidense de 29 años murió después de ser alcanzado por un rayo mientras hacía senderismo en el monte Etna, en Sicilia, Italia, informaron el lunes los equipos de bomberos italianos.

El hombre, originario de Kansas, todavía no había sido identificado públicamente al momento del reporte. Fue localizado en el área de Rocca Capra, a una altitud aproximada de 1,000 pies (305 metros).

El turista se encontraba en una zona expuesta y sin vegetación cuando fue alcanzado por el rayo durante la noche del domingo.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y lograron rescatarlo mediante un helicóptero. Sin embargo, posteriormente fue declarado muerto por personal médico.

El rescate se realizó en una zona expuesta del volcán

De acuerdo con los bomberos italianos, el hombre fue encontrado después de sufrir el impacto del rayo en una zona del Etna caracterizada por su exposición al entorno.

Los equipos de rescate utilizaron un helicóptero para trasladarlo desde el área donde había ocurrido el incidente.

A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Las autoridades no habían informado públicamente otros detalles sobre el turista ni sobre las circunstancias exactas que precedieron al impacto.

El accidente ocurrió mientras el Etna continúa registrando actividad volcánica, una situación que mantiene bajo vigilancia a las autoridades locales y que durante los últimos días también ha afectado el transporte aéreo en Sicilia.

El Etna continúa activo

El monte Etna, ubicado en la isla italiana de Sicilia, es considerado el volcán activo más grande de Europa.

En los últimos días se han observado flujos de lava descendiendo por sus laderas como parte de la actividad eruptiva del volcán.

La emisión de cenizas llegó a afectar las operaciones del principal aeropuerto de Sicilia durante la semana pasada. Algunas conexiones aéreas tuvieron que ser desviadas hacia otros aeropuertos de la isla, en un momento de alta demanda turística por la temporada de verano.

La actividad volcánica ha obligado a las autoridades a mantener vigilancia sobre el comportamiento del volcán y las condiciones de seguridad en sus alrededores.

Los rayos representan un peligro importante en el Etna

Aunque el Etna es conocido mundialmente por su actividad volcánica, las autoridades han señalado que los rayos han provocado más muertes en el volcán durante las últimas décadas que las propias erupciones.

Según los datos citados por las autoridades, la última muerte relacionada directamente con una erupción del Etna ocurrió en 1987.

El fallecimiento del turista estadounidense vuelve a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan quienes recorren las zonas altas y expuestas del volcán, particularmente cuando existen condiciones meteorológicas adversas.

El caso permanece bajo las autoridades italianas mientras se completan los procedimientos correspondientes tras la muerte del visitante estadounidense.

Sigue leyendo:

– Identifican a pasajera fallecida en el crucero Carnival: tenía 18 años y era estudiante de secundaria

– Investigan la muerte de un pasajero a bordo de un crucero de Carnival que llegó a Miami

– Revelan que adolescente hallada muerta en crucero de Carnival murió por asfixia