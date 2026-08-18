Explosiones sacuden una planta industrial en Ohio: dos personas están desaparecidas

Al menos dos personas permanecían sin localizar este martes después de una serie de explosiones registradas en una instalación industrial de Toledo, Ohio, que provocaron un incendio de grandes proporciones, derribaron parcialmente el techo del edificio y generaron una enorme columna de humo negro.

Las primeras llamadas al servicio de emergencias 911 comenzaron poco antes de las 5:00 a.m., según informó la jefa de Bomberos de Toledo, Allison Armstrong.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron el edificio completamente envuelto en llamas y una densa nube de humo negro saliendo de la estructura.

La situación obligó a movilizar unidades adicionales de bomberos y equipos especializados en materiales peligrosos.

Varias explosiones provocaron el derrumbe parcial

De acuerdo con Armstrong, la explosión inicial fue seguida por varias detonaciones dentro de la instalación.

El impacto provocó que varios tanques que contenían productos químicos se rompieran y cayeran.

Uno de los primeros bomberos que llegó al lugar alertó por radio que la parte trasera de la propiedad estaba llena de sustancias químicas que podían incendiarse y provocar nuevas explosiones.

Ante la magnitud del incendio, los bomberos activaron una segunda alarma, lo que permitió solicitar más personal y recursos especializados para controlar la emergencia.

“Estamos lidiando con un incendio intenso en el edificio. Parte del edificio se ha derrumbado”, informó Armstrong durante una conferencia de prensa.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una enorme columna de humo negro elevándose sobre la zona mientras los equipos de emergencia combatían las llamas.

Dos personas permanecen desaparecidas

Uno de los principales desafíos para los equipos de emergencia es determinar cuántos empleados se encontraban dentro de la instalación cuando comenzaron las explosiones.

Armstrong explicó que el incidente ocurrió durante un cambio de turno, por lo que las autoridades todavía estaban tratando de establecer quiénes estaban presentes.

“Desafortunadamente, tenemos a dos personas que no han sido localizadas”, confirmó la jefa de Bomberos.

Hasta el momento, las autoridades no habían confirmado víctimas mortales.

Varios trabajadores, sin embargo, estaban siendo atendidos por lesiones menores, según informó Armstrong.

Los equipos de emergencia continuaban trabajando para determinar el número exacto de personas que se encontraban en el edificio y localizar a quienes permanecían desaparecidos.

La instalación era una empresa de limpieza industrial

La instalación afectada no era una fábrica tradicional, sino una operación de limpieza industrial, explicó Armstrong.

“Limpian artículos como trapos, toallas y cosas por el estilo”, señaló la jefa de Bomberos.

Precisamente por la presencia de sustancias químicas y materiales potencialmente inflamables, los equipos de emergencia tuvieron que actuar con especial precaución.

Uno de los bomberos que llegó inicialmente al lugar advirtió sobre el riesgo de que los productos químicos almacenados provocaran nuevas explosiones.

La presencia de estos materiales también llevó a las autoridades a desplegar unidades especializadas en materiales peligrosos.

Investigación busca determinar qué provocó las explosiones

Las autoridades todavía no han establecido qué provocó la explosión inicial.

El fuego permanecía activo mientras los bomberos trabajaban para contenerlo y reducir el riesgo de nuevas detonaciones.

La prioridad de los equipos de emergencia era controlar las llamas, evaluar la estabilidad de la estructura y determinar el paradero de los empleados que permanecían desaparecidos.

La investigación sobre las causas del incidente continuará una vez que las condiciones permitan a los especialistas ingresar de manera segura al lugar.

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