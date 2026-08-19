Detienen a funcionaria de Morelos que habría ordenado un ataque armado durante un fan fest del Mundial

Karla Herrera Castañeda, síndica municipal de Yautepec, fue detenida por su probable responsabilidad en el ataque armado ocurrido el pasado 30 de junio, donde tres personas murieron y nueve más resultaron heridas mientras decenas de asistentes veían el partido entre México y Ecuador.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron una orden de aprehensión contra la funcionaria. La Fiscalía General del Estado de Morelos sostiene que Herrera habría ordenado la agresión.

De acuerdo con las investigaciones citadas por medios como El Universal, el ataque ocurrió en una cancha deportiva donde se había organizado una convivencia para seguir la transmisión del encuentro mundialista.

La reunión habría sido convocada por Sandra Fernández Gómez, identificada como aspirante a la presidencia municipal de Yautepec para las elecciones de 2027.

Detienen a Karla Herrera Castañeda, síndica de Yautepec, por ordenar el atentado en contra de la aspirante a la alcaldía, Sandra Fernández, el pasado 30 de junio donde falleció su esposo y dos personas más durante la transmisión de un partido del mundial. pic.twitter.com/clPDmU8tkc — Luis Alberto Beltrán ? (@reporteroyosoy) August 19, 2026

Según los primeros reportes, hombres armados llegaron al sitio a bordo de una camioneta y una motocicleta y dispararon contra los asistentes. Las investigaciones apuntan a que el objetivo principal habría sido Fernández Gómez; su esposo, Miguel Ángel Tijera, se habría interpuesto y murió en el ataque.

El saldo de la agresión fue de tres personas fallecidas y nueve lesionadas. Entre las víctimas mortales se encontraba Tijera, quien se desempeñaba como asesor del diputado federal Agustín Alonso.

La detención de Herrera ocurre después de que, el pasado 16 de julio, tres personas fueran arrestadas por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Las autoridades los relacionan con la ejecución material de la agresión.

Con la captura de la síndica suman cuatro personas detenidas por su probable relación con los hechos. La investigación continúa para establecer las responsabilidades individuales y esclarecer quiénes participaron en la planeación y ejecución del ataque.

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