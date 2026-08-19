Mercedes Clase C 2027 estrena diseño, tecnología e inteligencia artificial

Mercedes-Benz decidió darle una nueva personalidad al Clase C sin alterar la fórmula que lo ha convertido en uno de sus sedanes más importantes. Para 2027, el modelo recibe una serie de modificaciones que buscan acercarlo visual y tecnológicamente a sus hermanos mayores.

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La transformación comienza en el frontal, donde la parrilla gana tamaño y adopta un marco negro que se integra con los faros. El emblema de tres puntas iluminado y una tira LED dentro del borde cromado aportan una imagen mucho más llamativa, especialmente cuando cae la noche.

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El lenguaje de diseño también aparece en las luces delanteras y traseras, que incorporan el característico patrón de estrella de Mercedes.

Más detalles para personalizarlo

El Clase C 2027 suma nuevos recursos para quienes quieren diferenciar su automóvil. Los espejos pueden proyectar el logotipo de Mercedes-Benz sobre el suelo, mientras que los estribos laterales cuentan con proyectores LED que generan gráficos sobre el pavimento cuando el conductor se aproxima.

También aparecen dos colores inéditos, Miami Silver Metallic y Moody Sky Grey Metallic. La oferta de ruedas incluye un nuevo diseño de 18 pulgadas y dos alternativas de 19 pulgadas con acabado AMG.

Quienes busquen una apariencia todavía más deportiva podrán optar por el paquete AMG Line Plus, que incorpora asientos deportivos con costuras rojas y cinturones de seguridad en el mismo tono.

Un interior que aprende y se actualiza

La cabina conserva buena parte de su diseño conocido, aunque Mercedes aprovechó la renovación para corregir algunos detalles. Uno de ellos está en el volante, que ahora incorpora un mando físico giratorio para controlar el volumen.

El Mercedes-Benz C 300 e Sedan Plug-In Hybrid. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Las pantallas tampoco desaparecen. El conductor mantiene un cuadro digital de 12.3 pulgadas acompañado por una pantalla central de 11.9 pulgadas. La diferencia está en el software, ya que el sistema MB.OS permitirá actualizar las funciones del vehículo de manera remota mediante tecnología OTA.

Pero la gran apuesta está en el asistente virtual con inteligencia artificial. Mercedes integrará tecnologías de ChatGPT, Microsoft Bing y Google Gemini para ofrecer respuestas más naturales y mantener conversaciones complejas.

Según la marca, el sistema puede utilizar el contexto de una conversación para hacer recomendaciones de música o podcasts e incluso ayudar a encontrar una canción cuando el usuario no recuerda su nombre.

Más lujo para quienes quieran llevarlo al máximo

El apartado de confort también gana alternativas. El sistema de sonido envolvente Burmester opcional incorpora Dolby Atmos y 15 altavoces, mientras que la iluminación ambiental ofrece 64 colores.

La gama interior suma además los tonos Beech Brown y Cherry Red, junto con acabados como Natural Grain Birch y High-Gloss Silver.

Para quienes busquen una experiencia todavía más sofisticada, el Clase C 2027 incorpora una pantalla head-up con realidad aumentada, una tecnología que Mercedes también utiliza en modelos de mayor categoría.

Mercedes-Benz C 300 e Sedan Plug-In Hybrid. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

El motor mantiene su fórmula híbrida

La mecánica conserva un cuatro cilindros turbo de 2.0 litros acompañado por un sistema híbrido ligero de 48 voltios. El generador de arranque integrado puede aportar 23 caballos de fuerza y 151 lb-pie de torque, mientras que un compresor eléctrico ayuda a reducir la demora en la respuesta del turbo.

La potencia total continúa en 255 hp y 295 lb-pie de torque, aunque ahora existe una función de boost capaz de sumar 27 hp durante 20 segundos cuando se necesita una respuesta adicional.

Mercedes también trabajó en la suspensión para conseguir un comportamiento más ágil y reducir los movimientos de la carrocería. Los nuevos espejos laterales contribuyen, además, a disminuir el ruido generado por el viento.

El Mercedes Clase C 2027 llegará a los concesionarios estadounidenses durante la primera mitad del próximo año. La marca todavía no anuncia el precio definitivo, aunque todo apunta a que será ligeramente superior a los $51,000 dólares del modelo 2026.

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