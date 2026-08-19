Senador Adam Schiff condena operativo de ICE en bufete de inmigración de Sacramento

La presencia de agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un bufete de abogados de inmigración de Sacramento provocó críticas del senador demócrata Adam Schiff, quien calificó como “inaceptable” el operativo realizado el pasado 14 de agosto. Los agentes federales llegaron durante la mañana a las instalaciones de Morris Law Group, un despacho que representa a más de 2,000 inmigrantes, incluidos solicitantes de asilo y víctimas de delitos.

Según la abogada Raissa Morris, los oficiales buscaban a personas cuyos procesos migratorios estaban vinculados con la dirección del despacho. Morris relató que sus empleados informaron a los agentes que no podían ingresar al inmueble sin una orden judicial.

Sin embargo, de acuerdo con su versión, los oficiales dijeron que contaban con una lista enviada desde Washington, D.C., en la que aparecía la dirección del bufete como domicilio postal de algunos de los inmigrantes que pretendían arrestar.

Los agentes, que presuntamente llegaron en vehículos sin distintivos oficiales, algunos sin placas y con los vidrios polarizados, también habrían solicitado revisar el inmueble para determinar si los clientes tenían camas en el lugar.

This conduct by ICE is unconscionable.



ICE should know they cannot enter private property without a judicial warrant. Instead of complying with the law, ICE agents chose to threaten violence against a law firm because of whom they represent.



We intend to investigate this? pic.twitter.com/TxOGdlf6rm — Senator Adam Schiff (@SenAdamSchiff) August 19, 2026

Senador Schiff cuestiona las tácticas utilizadas por ICE

“Esta conducta por parte de ICE es inaceptable”, escribió Schiff en X tras conocer el incidente. El senador por California sostuvo que los agentes migratorios deben respetar la ley y no pueden ingresar a una propiedad privada sin una orden judicial. “En lugar de cumplir con la ley, los agentes de ICE optaron por amenazar con ejercer violencia contra un bufete de abogados debido a las personas a quienes representan”, agregó Schiff, quien dijo que su oficina investigará lo ocurrido.

Morris aseguró que uno de los agentes amenazó con regresar posteriormente y entrar por la fuerza si el despacho no permitía la inspección. La abogada consideró que el incidente podría tener como objetivo intimidar a los profesionales que representan a inmigrantes.

“Personalmente, es una táctica para asustarnos a los abogados de inmigración”, afirmó Morris. “Para que no aceptemos casos y para impedirnos hacer nuestro trabajo”.

Una empleada de un negocio cercano, Tanya Villa, dijo que observó a los agentes frente al despacho y reconoció que la situación le provocó temor, pese a ser ciudadana estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofreció una versión distinta. En un comunicado citado por medios locales, señaló que los agentes se acercaron a una puerta sin identificar porque creían que correspondía a la dirección de los inmigrantes buscados Al descubrir que era un bufete de abogados, indicó el DHS, los agentes se retiraron. El caso ocurre mientras la administración del presidente Donald Trump intensifica las operaciones migratorias en todo el país y busca aumentar los arrestos de inmigrantes con procesos de deportación.

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