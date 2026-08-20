Barcelona hace oficial el regreso de Joao Cancelo: firma hasta 2029

El Barcelona hizo oficial este jueves el fichaje de Joao Cancelo, quien regresa al conjunto azulgrana como agente libre después de desvincularse del Al-Hilal de Arabia Saudita. El lateral portugués firmó un contrato que lo une con el club catalán hasta el 30 de junio de 2029.

El internacional portugués acudió este jueves a las oficinas del Barcelona para formalizar su regreso, acompañado por el presidente Joan Laporta, el vicepresidente Rafa Yuste, el director deportivo Deco y su representante, Jorge Mendes.

Cancelo, que llegó a Barcelona el pasado lunes, ya había estado presente el miércoles en el Trofeo Joan Gamper, aunque todavía no había sido presentado oficialmente como jugador del primer equipo porque el acuerdo aún no estaba formalizado.

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Cancelo regresa al Barcelona por tercera vez

El fichaje marca la tercera etapa de Joao Cancelo en el Barcelona, después de sus dos anteriores cesiones.

La primera ocurrió durante la temporada 2023-2024, cuando el portugués llegó cedido por el Manchester City y estuvo bajo las órdenes de Xavi Hernández. Su segunda experiencia se produjo durante la segunda mitad de la temporada pasada, ya con Hansi Flick como entrenador.

Precisamente, el rendimiento que mostró durante esos últimos seis meses terminó convenciendo a la dirección deportiva y al técnico alemán de apostar nuevamente por él, esta vez para incorporarlo de manera definitiva.

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Un lateral que puede jugar por ambas bandas

Una de las principales virtudes de Cancelo es su capacidad para desempeñarse por cualquiera de los dos costados.

Aunque es un lateral diestro, durante su segunda etapa en el Barcelona jugó principalmente por la izquierda y se ganó un lugar habitual en el once por delante de Alejandro Balde.

En total, fue titular en 23 partidos: 16 de LaLiga, cuatro de la Champions League y tres de la Copa del Rey. En esos encuentros marcó dos goles y repartió cuatro asistencias.

Su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones le ofrece a Flick una alternativa adicional para reforzar una de las zonas defensivas del equipo.

Del Manchester City al Al-Hilal y de vuelta al Barça

La relación de Cancelo con el Manchester City comenzó en 2019, cuando el club inglés lo incorporó. Posteriormente, el lateral fue cedido al Bayern Múnich durante la segunda mitad de la temporada 2022-2023.

Un año después, el portugués llegó al Barcelona en calidad de préstamo para disputar la campaña 2023-2024.

Tras finalizar esa cesión y después de una nueva etapa en el conjunto azulgrana, el Manchester City terminó traspasándolo al Al-Hilal en agosto de 2024.

El futbolista permaneció en Arabia Saudita hasta su reciente desvinculación, lo que permitió que ahora pudiera regresar al Barcelona como agente libre.

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Cancelo, el quinto refuerzo del Barcelona

Con la llegada del portugués, el Barcelona suma su quinto refuerzo para la temporada 2025-26, de acuerdo con la información proporcionada.

La lista de incorporaciones incluye a los delanteros Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, además del centrocampista Rodrigo Hernández “Rodri”.

Ahora, Flick vuelve a contar con un futbolista que conoce el club, el campeonato español y buena parte de su estructura, pero que además ofrece una variante táctica importante por su capacidad para jugar tanto como lateral derecho como lateral izquierdo.

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