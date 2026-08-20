Darline Graham admite falta de experiencia en seguridad nacional y queda bajo escrutinio

La senadora interina Darline Graham quedó en el centro de la atención tras admitir durante un debate republicano que la seguridad nacional no es su área de experiencia, una respuesta que abrió un nuevo frente de críticas contra su candidatura al Senado de Estados Unidos.

La pregunta que la puso en aprietos fue directa: si Taiwán y el Mar de China Meridional representan asuntos de seguridad nacional para Estados Unidos y por qué. Graham respondió: “Voy a ser sincera. No estoy muy informada sobre seguridad nacional, pero sí apoyo a las fuerzas armadas”. Después añadió que ese tema “no es lo mío” ni su “área de experiencia”.

AP reveló que la declaración ocurrió el martes 18 de agosto, durante el debate previo a la segunda vuelta de las primarias republicanas en Carolina del Sur.

La respuesta contrasta con el legado de Lindsey Graham

El comentario adquiere mayor peso porque Darline Graham ocupa de manera interina el escaño que perteneció a su hermano, Lindsey Graham, quien murió inesperadamente el 11 de julio. El exsenador era conocido por su participación activa en asuntos de política exterior y seguridad nacional.

Su rival, el representante Ralph Norman, aprovechó el intercambio para ofrecer una respuesta mucho más desarrollada. Norman describió a Taiwán como un aliado y destacó la importancia de sus vínculos comerciales con Estados Unidos, especialmente por la producción de chips.

La exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley también cuestionó a Graham en X. “Lindsey Graham estaba bien informado sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. Darline Graham admite que no lo está. Esto no es algo que se hereda. Y es fundamental en el Senado de Estados Unidos”, escribió.

Graham intenta convertir la polémica en honestidad

Tras el debate, Graham defendió su respuesta y dijo que simplemente había sido honesta. En declaraciones posteriores, sostuvo que reconoce a China como una amenaza militar y económica y que Taiwán es un amigo de Estados Unidos, pero insistió en que quiere concentrarse en problemas cotidianos como el costo de vida.

Graham cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y competirá contra Norman el 25 de agosto por la candidatura republicana al Senado. La ganadora enfrentará en noviembre a la demócrata Annie Andrews.

La controversia podría reforzar una de las principales dudas sobre Graham: si su experiencia previa en el servicio público es suficiente para asumir un mandato completo de seis años en el Senado.

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