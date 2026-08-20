Eddie Hearn presenta las condiciones para realizar la Joshua vs Fury en Nueva York

El promotor Eddie Hearn, en representación de la empresa Matchroom Boxing, presentará este jueves un anexo formal ante la compañía saudí de entretenimiento y gestión de eventos Sela, según detalló la página especializada Boxing Scene quien maneja información al respecto.

El documento establece los requisitos indispensables para autorizar el traslado del esperado choque de peso pesado entre Anthony Joshua y Tyson Fury al escenario del Madison Square Garden de Nueva York, con fecha tentativa para el 20 de noviembre.

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Tras semanas de negociaciones sobre la sede del enfrentamiento, la promotora británica busca dejar clara su posición contractual antes de firmar cualquier modificación. La propuesta remitida a los organizadores internacionales busca garantizar las condiciones económicas y organizativas de su representado para oficializar la función en territorio estadounidense.

Exclusión de Zuffa Boxing y el rol de Sela como organizador

Uno de los puntos centrales expuestos por Eddie Hearn en la documentación radica en la negativa rotunda de Matchroom Boxing a permitir la involucración de la nueva promotora Zuffa Boxing en la organización del espectáculo.

Con esta postura, la firma Sela emerge como la única opción neutra de compromiso para dirigir la producción global del evento en Nueva York.

De acuerdo con reportes publicados por el portal especializado BoxingScene, esta exigencia responde a la creciente rivalidad comercial tras la alianza entre el inversor saudí Turki Alalshikh y el presidente de la UFC, Dana White. Alalshikh posee el 60 por ciento de Zuffa Boxing, entidad con la cual Matchroom prefiere no compartir los derechos de promoción de esta cartelera.

Reclamaciones financieras y logística para la velada

Además de la estructura organizativa, el equipo liderado por Eddie Hearn condiciona el acuerdo a la resolución de pagos pendientes correspondientes a combates anteriores. Entre las solicitudes destaca el saldo total correspondiente a las ganancias de Anthony Joshua tras su victoria por nocaut en el segundo asalto sobre Kristian Prenga, celebrada el pasado 25 de julio en Arabia Saudita.

Según la información revelada por BoxingScene, el anexo incluye también cláusulas estándar referentes a la distribución de boletería, protocolos de seguridad para las delegaciones deportivas y garantías de transporte privado. Estos requerimientos buscan asegurar el confort y la protección de los atletas durante la semana de la pelea en la ciudad de Nueva York.

Cartelera estelar propuesta para el Madison Square Garden

La propuesta presentada por Eddie Hearn no se limita al pleito estelar, sino que plantea incluir varios combates de alto perfil con púgiles de Matchroom Boxing. Entre los enfrentamientos proyectados destaca la unificación de peso gallo entre el campeón de tres divisiones Jesse “Bam” Rodríguez y el monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Christian Medina.

El programa preliminar diseñado para la noche del 20 de noviembre contempla además el choque por el título secundario de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre el británico Jack Catterall y el estadounidense Keyshawn Davis. A esta nómina se suma la disputa del campeonato de peso pesado de la AMB entre Murat Gassiev y Jarrell “Big Baby” Miller, junto a las posibles participaciones de los prospectos Teremoana Jnr y Odel Kamara.

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