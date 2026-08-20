Teófimo López con el objetivo claro ante Rolly Romero: “es ganar o callar bocas”

Teófimo López regresa al cuadrilátero este sábado en Las Vegas con la mirada puesta en un nuevo reto dentro de su carrera.

El boxeador de ascendencia hondureña subirá a la división de los pesos welter para disputar el campeonato mundial de las 147 libras frente a Rolando “Rolly” Romero, en un pleito donde buscará consolidar su vigencia en el boxeo de élite.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Tras sufrir la segunda derrota de su trayectoria profesional frente a Shakur Stevenson, donde cedió el cinturón súper ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Teófimo López afronta esta oportunidad en una nueva categoría. A pesar de reencontrarse con un rival con el que mantiene una relación de amistad, el púgil entra a este combate con el rótulo de favorito para coronarse en una categoría superior.

El púgil tiene definida su postura para este compromiso. El peleador dejó clara su mentalidad para esta jornada: “Este es el regreso de Teófimo López. Estoy listo para esta pelea. A estas alturas, es ganar o callar bocas. Quieren saber si sigo vigente, y estoy listo para hacer lo que sea necesario”.

Teofimo Lopez explains why he couldn’t bring himself to sign with Zuffa Boxing:



“How can you go from the most attendance ever recorded at Madison Square Garden, with over 22,000 people in attendance, and go back to a small room?



Zuffa wanted me to be part of the Edgar Berlanga? pic.twitter.com/SFAuTopHCD — Ariel Helwani (@arielhelwani) August 19, 2026

El camino hacia la unificación de las 147 libras

La meta de Teófimo López en esta nueva división va más allá de conquistar la faja que defenderá Romero por primera vez.

El peleador proyecta este choque como el punto de partida para buscar la hegemonía total en los pesos welter, categoría donde figuran campeones de la talla de Ryan García, Devin Haney y Liam Paro.

Conquistar el título este fin de semana le abriría la puerta a pleitos de unificación de alto perfil económico y deportivo. “Este es mi camino hacia la unificación de todos los títulos en las 147 libras. Comienza el 22 de agosto, me veo con la mano en alto, solo con la victoria”.

Motivación para las nuevas generaciones y espectáculo en Las Vegas

Más allá de los cinturones y los resultados sobre el ring, Teófimo López busca consolidar un legado que impacte a los jóvenes deportistas. Su objetivo pasa por ofrecer combates de alto nivel técnico y mantener el interés de la fanaticada mediante actuaciones contundentes en cada presentación.

El aspirante al título welter reiteró el compromiso que mantiene con el público y su disciplina: “Estamos aquí para hacer grandes peleas. Queremos enfrentar a los mejores de los mejores y ofrecer un gran espectáculo a todo el mundo. Solo quiero ofrecer un buen espectáculo y entretener a todos los aficionados, eso es lo que se merecen. Quiero inspirar a la próxima generación”.

El cruce de este sábado expondrá la potencia de Rolly Romero frente al boxeo de Teófimo López, en una contienda donde la precisión y el manejo de la distancia serán determinantes para definir al nuevo monarca de la división.

Sigue leyendo: