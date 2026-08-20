El Tesla Cybercab enfrenta dudas tras sufrir tres accidentes el pasado junio

Tres accidentes, ningún herido y una pregunta que vuelve a poner sobre la mesa la seguridad de los robotaxis de Tesla.

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Los reportes entregados a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera de Estados Unidos, NHTSA, describen incidentes en los que estuvieron involucrados vehículos de la flota autónoma de la compañía.

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A primera vista, los documentos parecen favorecer a Tesla. En los tres casos, la descripción de los hechos apunta a que otros vehículos fueron los que terminaron impactando a los robotaxis. Sin embargo, uno de los informes contiene un detalle que no encaja del todo con la narración y que ha despertado dudas.

Dos choques con el Cybercab detenido

El primer incidente ocurrió en Austin. El robotaxi estaba detenido ante un semáforo en rojo cuando un SUV que circulaba detrás intentó cambiar de carril. La maniobra terminó en un choque con otro automóvil y, después del impacto inicial, el SUV golpeó el costado derecho del Tesla.

El robotaxi permanecía detenido y, además, no llevaba pasajeros en ese momento. De acuerdo con la información reportada, no hubo personas heridas.

El segundo caso ocurrió en Dallas y tuvo una dinámica todavía más sencilla. Un Model Y utilizado como robotaxi estaba estacionado en un callejón cuando otro vehículo comenzó a retroceder y terminó golpeándolo en el lateral derecho.

También en este caso el Tesla estaba vacío y no habría realizado ninguna acción que contribuyera al accidente.

El Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El tercer caso cambia la conversación

El tercer incidente es el que despierta mayor interés. Esta vez había un pasajero dentro del robotaxi, que circulaba por un estacionamiento detrás de otro SUV.

Cuando el vehículo que iba adelante se detuvo, el Tesla también frenó. Poco después, el SUV comenzó a desplazarse en reversa y terminó golpeando la parte frontal del robotaxi.

La descripción presentada por Tesla señala que el vehículo autónomo estaba detenido cuando recibió el impacto. Hasta ahí, el relato parece bastante claro.

El problema aparece en otra parte del mismo documento. Uno de los campos indica que el movimiento del Tesla antes del choque era “backing”, término utilizado para describir una maniobra de marcha atrás.

Una contradicción que deja preguntas

Esa diferencia entre la narración y el dato registrado es precisamente lo que genera dudas. No significa por sí sola que el robotaxi haya provocado el accidente, pero sí deja abierta una pregunta sobre lo que ocurrió inmediatamente antes del impacto.

Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El caso llamó la atención después de que Sawyer Merritt, inversor y accionista de Tesla, compartiera la información en X. Posteriormente, los reportes fueron analizados a partir de los documentos correspondientes a la NHTSA.

La propia agencia estadounidense pide cierta cautela al interpretar estos registros. Los datos proceden de los informes entregados por fabricantes y operadores, por lo que pueden existir diferencias entre las versiones de un mismo accidente.

La NHTSA también ha señalado anteriormente problemas relacionados con la clasificación de algunos sistemas, incluyendo casos en los que operadores identificaron de forma incorrecta tecnologías de asistencia de nivel 2 como sistemas de conducción automatizada.

Por ahora, los tres accidentes de junio no aparecen atribuidos al sistema autónomo de Tesla en los informes.

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