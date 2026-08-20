Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS – 20 de agosto de 2026
Piscis, este 20 de agosto de 2026 las oportunidades comenzarán a moverse a tu favor, pero ahora sí ponte abusado, porque de nada sirve que la vida te ponga la mesa servida si tú vas a salir con que no tienes hambre. En el pasado dejaste escapar posibilidades importantes por miedo, indecisión o por estar esperando que alguien más te dijera qué hacer. Esta vez tendrás que confiar más en tu criterio y actuar cuando sientas que algo puede ayudarte a crecer. No todo llegará envuelto para regalo; algunas oportunidades parecerán pequeñas al principio, pero podrían convertirse en algo bastante bueno antes de terminar el año.
También necesitas desprenderte de situaciones que ya dieron lo que tenían que dar. Hay recuerdos que sigues cargando como si fueran reliquias de la abuela y nomás te están ocupando espacio emocional. Lo que dolió, dolió; lo que terminó, terminó. No sigas rascándole a la herida para comprobar si todavía sangra. Durante estos días podrías darte cuenta de que cierta situación que considerabas indispensable en realidad era una costumbre que te tenía agarrado de donde más duele.
Mucho ojo con las amistades y los chismes, porque habrá gente con la lengua más larga que carretera federal. Una persona podría intentar involucrarte en un problema que originalmente ni siquiera era tuyo. No prestes tu nombre, no sirvas de intermediario y mucho menos lleves mensajes entre personas que están peleadas. Porque ya sabes cómo termina eso: ellos se reconcilian y tú quedas como el hocicón oficial del pueblo. Escucha lo necesario, pero aprende a hacerte como que la Virgen te habla cuando quieran sacarte información.
En cuestión de dinero para Piscis, toca administrar con inteligencia. Podría presentarse una temporada en la que ciertos gastos lleguen juntos y te hagan sentir que el dinero nomás entra a saludarte y luego se larga. Evita compras hechas por ansiedad, comprometer dinero que todavía no tienes y querer aparentar una estabilidad económica que no necesitas demostrarle a nadie. Un pago pendiente podría retrasarse más de lo esperado, así que procura guardar una pequeña reserva. También se marca una oportunidad para obtener un ingreso adicional mediante algo que sabes hacer bastante bien pero que no has sabido explotar.
En el amor, vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, será necesario hablar de un asunto que han estado pateando debajo de la cama esperando que desaparezca solito. No necesariamente se trata de una ruptura, sino de acomodar prioridades y dejar claras ciertas inconformidades antes de que el jarrito termine quebrándose. Hay cariño, pero también cosas guardadas que necesitan salir sin convertir la conversación en una función de lucha libre.
Si estás soltero o soltera, podrías comenzar a mirar diferente a alguien que hasta ahora habías considerado solamente amistad o conocido. Aquí el consejo es sencillo: no te emociones antes de tiempo ni compres vestido de novia con un simple “buenos días”. Deja que las acciones hablen.
No juzgues demasiado lo que otras personas hacen con su vida. Quien esté actuando mal terminará cosechando su propia siembra sin que tú tengas que mover un dedo. Déjalos cocinarse en su propio veneno, que bastante trabajo tienes organizando tu existencia.
Este jueves comenzarás además una limpia importante, pero no necesariamente con huevo, veladora y ramas: será una limpia de personas, pendientes, hábitos y compromisos que solamente te desgastan. Aprenderás que decir “hasta aquí” también es quererte.
Vienen días para recuperar seguridad y recordar que cuando Piscis se decide de verdad, puede conseguir lo que se le dé su shingada gana. Nada más deja de pedir permiso para vivir como quieres.
Color del día: Azul turquesa.
Frase del día: “Lo que se fue ya cumplió su función; ahora me toca hacer espacio para todo lo bueno que viene.”
ACUARIO – 20 de agosto de 2026
Acuario, este 20 de agosto de 2026 vas a traer el corazón inquieto y la hormona haciendo juntas sin autorización. Existe una posibilidad fuerte de que una amistad comience a despertar en ti otro tipo de interés y termine existiendo acercamiento, beso, arrimón de muebles o hasta encamamiento. El problema no será lo que suceda entre ustedes, sino lo que venga después, porque tú puedes comenzar diciendo que solamente quieres pasarla bien y terminar imaginando hasta dónde van a poner el comedor. Si decides cruzar esa línea con alguien cercano, asegúrate de entender qué quiere la otra persona, porque podrías involucrar sentimientos donde inicialmente solo había calentura.
En el amor, se aproximan días que pondrán a prueba tu manera de manejar los celos, la confianza y las verdades incómodas. Si tienes pareja, podrías descubrir una conversación, actitud o detalle que te haga levantar la ceja. Antes de montar la película completa en tu cabeza, investiga qué está sucediendo. No confundas intuición con paranoia, pero tampoco te hagas de la vista gorda cuando las señales estén más claras que recibo de la luz.
También aparecerá la tentación de pagar con la misma moneda. Si alguien te falla, podrías pensar: “pues ahora va la mía”. ¡Ni madres! No conviertas una decepción en permiso para hacer exactamente aquello que tanto criticaste. No permitas que la vida te cobre dos veces la misma factura: una por lo que te hicieron y otra por la tontería que tú hagas después por despecho.
Si estás soltero o soltera, cuidado con personas comprometidas que llegan contando que “ya están separados”, “duermen en cuartos diferentes” o que “nomás siguen juntos por los niños”. Ese cuento tiene más temporadas que una telenovela. Antes de meterte donde hay dueño, papeles o compromisos pendientes, verifica bien el terreno porque podrías terminar protagonizando un mitote que ni necesitabas.
En cuestión de trabajo y dinero para Acuario, aparece una oportunidad interesante. Puede tratarse de una propuesta laboral, proyecto, colaboración o actividad adicional que represente mejores ingresos. Analízala seriamente porque tiene posibilidades de crecimiento, pero revisa condiciones, horarios y responsabilidades antes de emocionarte con la cantidad que podrías ganar. Una cosa es que entre más dinero y otra muy distinta que te conviertas en esclavo de una chamba que no te deja ni rascarte.
Y cuando llegue una mejora económica, no te apend$jes gastando como nuevo rico. Últimamente podrías sentir necesidad de comprar cosas solamente porque están bonitas, porque estaban “en oferta” o porque según tú te las mereces. Claro que te las mereces, criatura, pero también mereces llegar tranquilo a fin de mes. Primero resuelve pendientes y después date gustos.
Mucho cuidado con pérdidas, olvidos o robos de objetos personales. Revisa cartera, teléfono, llaves, documentos y pertenencias cuando estés en lugares concurridos. Tu problema estos días será andar pensando en veinte cosas al mismo tiempo y dejar algo donde después ni San Google Maps te lo encuentre.
Una persona del pasado también podría intentar reaparecer. No necesariamente llegará declarando amor eterno; puede comenzar con una reacción en redes, mensaje aparentemente inocente, pregunta absurda o ese clásico “soñé contigo” que ya debería venir registrado como patrimonio de los ex. Antes de contestar, recuerda por qué esa persona salió de tu vida. No abras nuevamente una puerta que te costó tanto cerrar solamente porque tocaron bonito.
Has cometido errores, sí, pero quedarte castigándote no los corrige. Este jueves comienza una etapa para cambiar decisiones, hábitos y formas de reaccionar. No necesitas convertirte en otra persona; necesitas dejar de repetir aquello que ya comprobaste que te lleva al mismo hoyo.
Acuario, ponte perra con tus decisiones, pero inteligente con tus sentimientos. Lo que viene puede mejorar muchísimo tu panorama siempre que no confundas oportunidades con tentaciones.
Color del día: Verde esmeralda.
Frase del día: “No vuelvo a pagar una factura que la vida ya me cobró; aprendí la lección y ahora elijo diferente.”
CAPRICORNIO – 20 de agosto de 2026
Capricornio, este 20 de agosto de 2026 entrarás en una etapa donde muchas cosas comenzarán a moverse casi al mismo tiempo, y aunque al principio podrías sentir que te están revolviendo el gallinero, en realidad varios de estos cambios eran necesarios. Tu estado de ánimo necesitará atención porque has permitido que preocupaciones pequeñas se conviertan en huéspedes permanentes de tu cabeza. No te apendejes cargando asuntos que ni siquiera puedes controlar. Hay problemas que se solucionan trabajando y otros que se solucionan dejando de estarles dando vueltas como calcetín en lavadora.
Se aproximan decisiones importantes para Capricornio que podrían modificar el rumbo de los próximos meses. Una tendrá relación con algo que llevas tiempo tolerando por comodidad, compromiso o miedo a empezar nuevamente. Antes de decidir piensa qué estás ganando permaneciendo ahí y cuánto te está costando emocionalmente. No confundas estabilidad con resignación, porque a veces uno presume que está muy tranquilo cuando en realidad lleva años estacionado en el mismo lugar.
También comenzarás a reconocer quién verdaderamente forma parte de tu vida y quién solamente aparece cuando necesita un favor. Hay una amistad que podría buscarte con mucha miel en el hocico porque necesita ayuda, contacto, dinero o que le soluciones un problema. Ayudar está bien cuando nace del corazón, pero convertirte en servicio público gratuito ya es otra fregadera. Aprende a decir “no puedo” sin escribir una tesis explicando los motivos.
En el amor, tendrás que poner orden. Si estás soltero o soltera, podrían acercarse personas que saben perfectamente cómo calentarte la oreja, pero que no tienen intención de construir absolutamente nada contigo. Mucho mensaje nocturno, mucha insinuación y mucho “te extraño”, pero durante el día ni sus luces. Aprende a distinguir quién quiere compartir contigo y quién solamente quiere compartir colchón. Si tú también quieres algo pasajero, adelante mientras exista claridad; el problema comienza cuando aceptas migajas esperando que con el tiempo se conviertan en banquete.
Si tienes pareja, la relación necesita atención urgente. No porque necesariamente exista falta de amor, sino porque la rutina y tus preocupaciones han ido enfriando aquello que antes los acercaba. Has estado pensando en trabajo, pendientes, familia, problemas ajenos y fregadera y media, mientras la relación queda hasta el final de la lista. Recuperen conversación, contacto, detalles y también aquello que sucede cuando se apaga la luz, porque una relación no vive únicamente de pagar recibos y preguntarse qué van a cenar.
En cuestión de dinero y trabajo, hay señales de crecimiento. Podría aparecer una manera distinta de generar ingresos, una negociación o propuesta que te haga pensar seriamente en invertir. Aquí no te me emociones antes de sacar cuentas. Investiga costos, riesgos y tiempos para recuperar tu dinero. Si alguien te promete ganancias enormes, rápidas y prácticamente sin esfuerzo, guarda la cartera porque cuando algo suena demasiado precioso normalmente el que termina precioso es uno… pero del coraje.
También podrías recibir reconocimiento por algo que has venido haciendo bien y que pensabas que nadie estaba observando. Tu disciplina comenzará a rendir resultados, aunque necesitarás aprender a cobrar justamente por tu trabajo y dejar de regalar tiempo solamente por quedar bien.
En los próximos días harás una depuración importante de personas y compromisos. No será pleito ni escándalo; simplemente dejarás de estar disponible para todo mundo. Y ahí vas a descubrir algo interesante: quienes realmente te quieren seguirán presentes aunque ya no puedan utilizarte.
Capricornio, renunciar a lo que te hace daño también es avanzar. No mendigues cariño, atención, amistad ni reconocimiento. Quien quiera caminar contigo encontrará la manera de estar, especialmente cuando las cosas se pongan difíciles. Este jueves tu tarea será sencilla pero poderosa: escoger aquello que te da paz y mandar bien lejos todo lo que solamente te roba energía.
Color del día: Café canela.
Frase del día: “Ya no sostengo lo que me desgasta; donde tengo que rogar para quedarme, mejor agarro mis cosas y me voy.”
SAGITARIO – 20 de agosto de 2026
Sagitario, este 20 de agosto de 2026 necesitas dejar de considerar fracaso todo aquello que simplemente no funcionó. Hay historias, proyectos y personas que llegaron hasta donde tenían que llegar, y seguir preguntándote qué hubieras podido hacer diferente solamente te mantiene amarrado a algo que ya terminó. Quédate con los buenos momentos, aprende de las metidas de pata y continúa. No todo lo que se acaba significa que perdiste; muchas veces la verdadera ganancia aparece cuando finalmente dejas de insistir donde ya estabas haciendo el ridículo.
Vas a entrar en días de evaluar seriamente qué estás haciendo con tu tiempo. Pon en una balanza trabajo, dinero, relaciones, familia y tus propios deseos, porque últimamente podrías estar cumpliendo muchas obligaciones pero pocas cosas que realmente disfrutas. Has estado resolviendo pendientes como si fueras departamento de atención a clientes y después te preguntas por qué terminas cansado y de malas. Necesitas recuperar espacio para aquello que te entusiasma.
En cuestiones del amor para Sagitario, deja de construir castillos con dos mensajes, tres corazones y una salida bonita. El amor será bastante impredecible durante estos días y precisamente por eso necesitas llevar las cosas con tranquilidad. Si estás conociendo a alguien, disfruta el proceso sin querer ponerle nombre, apellido y fecha de aniversario antes de tiempo. Observa cómo te trata cuando no está intentando impresionarte; ahí conocerás más de sus verdaderas intenciones.
Y si todavía tienes atravesada a una persona que no supo valorarte, cambia la perspectiva. Quizás tú llevas meses preguntándote por qué no fuiste suficiente cuando la pregunta correcta era si esa persona tenía capacidad para recibir lo que estabas ofreciendo. Tal vez no eras lo que quería porque eras más de lo que podía manejar, y hay gente tan acostumbrada a recoger basura que cuando le ponen algo bueno enfrente hasta desconfía.
En tus proyectos, deja esa costumbre de colgarte emocionalmente cuando algo no sale a la primera. Vas a intentar algo durante los próximos días que posiblemente necesite modificaciones antes de funcionar como esperas. Eso no significa abandonar. El éxito estará precisamente en corregir, aprender y volver a intentarlo. Lo que hoy parece un tropiezo podría darte información importante para hacer las cosas mucho mejor en septiembre.
En la familia se puede formar un chisme por un comentario mal entendido. Alguien podría mencionar tu nombre dentro de un asunto que ni te corresponde. No salgas corriendo a defenderte frente a todo mundo porque terminarás echándole gasolina al mitote. Aclara únicamente con quien tengas que aclarar y después sigue con tu vida.
Pero también controla esa boquita, porque andarás filoso y con ganas de decir verdades que nadie te preguntó. Una cosa es defenderte y otra aventar comentarios que después no podrás recoger. Podrías lastimar a alguien cercano en un momento de enojo y arrepentirte cuando ya sea demasiado tarde para borrar lo dicho. Antes de soltar el fregadazo verbal, pregúntate si quieres solucionar el problema o solamente ganar la discusión.
Tu estado de ánimo comenzará a mejorar considerablemente. Recuperarás ganas de salir, arreglarte, organizar algo distinto o retomar una actividad que habías abandonado. Incluso podrías recibir una invitación inesperada que te ayude a despejar la mente y conocer gente diferente.
Las críticas también tendrán que empezar a resbalársete. No puedes modificar cada decisión para mantener contenta a gente que ni siquiera sabe lo que quiere hacer con su propia existencia. Sagitario es uno de los signos más aventados del zodiaco, pero últimamente has permitido que opiniones ajenas te hagan dudar demasiado.
Este jueves recuerda algo: no necesitas demostrar que no te dolió; necesitas demostrarte que pudiste continuar a pesar de que dolió. Suelta lo que terminó, cuida lo que dices y vuelve a apostarle a tus sueños. Lo que no funcionó solamente estaba despejando el camino para algo que sí tenga posibilidades de quedarse.
Color del día: Naranja mandarina.
Frase del día: “Si no funcionó, no me quedo llorándole; agradezco lo vivido, recojo mi dignidad y sigo mi camino.”
ESCORPIÓN – 20 de agosto de 2026
Escorpión, este 20 de agosto de 2026 vas a necesitar medir muy bien la manera en que dices las cosas dentro de tu familia, porque una conversación aparentemente sencilla podría terminar como reunión familiar de Navidad: todos ofendidos y sacando asuntos de hace quince años. Tendrás razón en algunas cosas, pero recuerda que tener razón no te da permiso de decirlas de la peor manera. Un familiar podría sentirse atacado por un comentario tuyo y responderte con otra verdad que tampoco te va a gustar. Si existe algo pendiente, háblalo sin convertir aquello en competencia para ver quién lastima más.
En el amor, entiende de una buena vez que las personas que se fueron no necesariamente tenían que acompañarte hasta el final. Algunos llegaron a enseñarte, otros a revolverte las hormonas, unos cuantos a dejarte experiencia y otros nomás a quitarte tiempo para que aprendieras a no volver a aceptar cualquier fregadera. Si alguien no consiguió llegar contigo hasta este presente, sus razones tuvo la vida para quitarlo del camino.
Si estás soltero o soltera, podrías comenzar a sentir curiosidad por una persona bastante diferente a lo que normalmente buscas. No te cierres solamente porque no cumple con tu acostumbrada lista de requisitos. A veces te quejas de que siempre te toca el mismo tipo de gente, pero también vas y escoges del mismo costal. Cambia de aparador, criatura.
Si tienes pareja, será importante recuperar la complicidad. No todo puede convertirse en reclamos, responsabilidades y conversaciones sobre problemas. Necesitan volver a reírse juntos y recordar qué fue aquello que inicialmente los acercó.
También tendrás que aprender a decir que no. No eres banco, psicólogo, taxi, agencia de préstamos ni centro de rescate emocional abierto las 24 horas. Habrá una persona que intentará cargarte una responsabilidad que no te corresponde aprovechándose de que normalmente terminas resolviendo. Esta vez pon límites desde el principio. Quien se moleste porque comenzaste a respetarte seguramente estaba demasiado cómodo cuando no lo hacías.
Entre este jueves y los próximos días llegará una noticia inesperada mediante mensaje, llamada o redes sociales. Puede tratarse de información que llevabas tiempo esperando o de alguien que no imaginabas volver a escuchar. Tu humor cambiará inmediatamente, pero evita contestar impulsivamente. Lee dos veces, piensa tres y responde una. No vaya a ser que por emocionarte termines enseñando todas las cartas antes de saber qué juego están jugando.
En trabajo y dinero, se marca una oportunidad para resolver un pendiente que venía causándote preocupación. No necesariamente caerá dinero del cielo, pero sí aparecerá una alternativa que te permitirá respirar más tranquilo. También podrías recibir información relacionada con un trámite, pago, propuesta o movimiento laboral. Revisa detalles antes de comprometerte porque habrá una condición pequeña que puede hacer una diferencia importante.
La vida además te pondrá una prueba fuerte que te obligará a observar aquello que has estado dando por hecho. Puede involucrar una persona, una oportunidad o una situación cotidiana cuya importancia no habías reconocido. No será para castigarte, sino para sacudirte esa costumbre de mirar hacia donde no te quieren mientras ignoras a quienes llevan tiempo demostrándote cariño.
Porque ahí está tu principal lección: deja de mendigar migajas de atención. Si tienes que perseguir conversaciones, exigir respuestas, inventar pretextos para ver a alguien o conformarte con cinco minutos cuando esa persona tiene horas para todos los demás, ya tienes tu respuesta aunque no quieras leerla.
Escorpión, durante estos días vas a descubrir quién suma, quién solamente ocupa espacio y quién directamente estorba. No necesitas hacer anuncios ni publicar indirectas. Simplemente cierra accesos.
Quien quiera acompañarte tendrá que respetar tus planes, tus límites y tu tranquilidad. Y quien pretenda atravesarse para detenerte, que vaya preparando sus cosas porque lo vas a mandar a la shingada sin escalas ni derecho a reclamar equipaje.
Color del día: Rojo vino.
Frase del día: “Ya no persigo a quien duda de mí; cuido a quien se queda y cierro la puerta a quien solamente viene a estorbar.”
LIBRA – 20 de agosto de 2026
Libra, este 20 de agosto de 2026 necesitas dejar de invertir tiempo, energía y hasta dinero en cosas que no te están dejando absolutamente nada. Has estado entreteniéndote con pendientes que parecen importantes, pero que en realidad solamente sirven para mantenerte ocupado mientras aquello que verdaderamente quieres sigue esperando. Pregúntate hacia dónde vas y, sobre todo, qué estás haciendo diariamente para llegar ahí. Porque soñar muy bonito cualquiera, pero si no mueves las patas, el destino tampoco va a llegar a tocarte la puerta con mariachi.
Se vienen cambios bastante perros porque finalmente vas a confirmar algo que llevabas tiempo sospechando sobre una persona. Hubo señales que preferiste justificar porque aceptar la realidad significaba reconocer que habías confiado de más. Una información, actitud o pequeña contradicción terminará acomodando las piezas. No hagas un escándalo inmediatamente; observa primero. A veces saber la verdad y guardar silencio mientras decides qué hacer vale mucho más que aventar el sartén caliente.
En el amor para Libra, cuidado con encuentros pasajeros que podrían dejarte más confundido que satisfecho. Puede aparecer alguien con mucha química, mirada coqueta y palabras perfectamente acomodadas para hacerte sentir especial, pero eso no significa que quiera construir algo contigo. Si buscas solamente diversión y ambas partes están de acuerdo, disfruta responsablemente. Pero si sabes que eres de los que después de una noche ya está escogiendo nombres para los chamacos, mejor mide el terreno.
Habrá también caricias falsas y atenciones interesadas. Una persona podría acercarse porque necesita algo de ti y utilizar el coqueteo como llave para abrir puertas. Fíjate cómo cambia su comportamiento cuando obtiene lo que quería. Ahí se conoce quién realmente tenía interés y quién nomás estaba haciendo su luchita.
Si tienes pareja, no permitas que una tercera persona alimente inseguridades innecesarias. Alguien podría hacer un comentario aparentemente inocente que termine provocando dudas. Antes de reclamar, pregunta directamente. No conviertas un chisme barato en problema de lujo.
En cuestiones de dinero, vas a necesitar administrarte mucho mejor durante lo que resta del mes. Se marcan gastos pequeños que, sumados, pueden dejarte preguntándote dónde fregados quedó la quincena. Comida fuera, aplicaciones, compras por internet, encarguitos y gustitos aparentemente insignificantes podrían hacerte un agujero considerable. Separa primero lo necesario y después mira cuánto puedes gastar. Tu cartera no necesita emociones fuertes.
También presta atención a tus hábitos y bienestar físico. No se trata de castigarte por tu cuerpo ni vivir peleado con la báscula; se trata de reconocer cuando ciertos excesos ya te están quitando energía. Si últimamente has abusado de tortillas, chescos, antojitos y cenas pesadas, bájale dos rayitas. Muévete más, toma agua y duerme mejor. Hazlo para sentirte ligero y con energía, no para cumplirle expectativas a nadie.
Las decepciones que aparezcan durante estos días ya no tendrán el mismo poder sobre ti. Has aprendido bastante a golpes y ahora sabrás identificar más rápido cuándo retirarte. Vas a entrar en ese modo perro o perra donde ya no necesitas convencer a nadie de quedarse: quien quiera estar, que demuestre; quien quiera jugar, que busque otro patio.
Afortunadamente también vienen momentos de mucha alegría. Una invitación, reunión o noticia relacionada con alguien cercano podría cambiarte completamente el ánimo. Incluso podrías recuperar contacto con una persona con quien siempre existió buena vibra y que te recordará una versión tuya que habías dejado olvidada.
Libra, este jueves no se trata de correr sino de dejar de caminar en círculos. Elimina distracciones, administra mejor tus recursos y deja de interpretar como amor cualquier muestra de atención.
Lo que realmente sea para ti no necesitará engaños, caricias prestadas ni promesas de tres pesos. Cuando alguien venga con puras palabras bonitas pero cero hechos, dile que el circo ya cerró y los payasos ya se fueron.
Color del día: Rosa palo.
Frase del día: “Ya no confundo atención con amor ni promesas con hechos; quien quiera estar en mi vida tendrá que demostrarlo.”
VIRGO – 20 de agosto de 2026
Virgo, este 20 de agosto de 2026 vas a comenzar a entender que seguir cargando dolores viejos no demuestra cuánto quisiste a alguien, solamente demuestra cuánto te ha costado soltar. Hay asuntos de tu pasado que ya no necesitan otra explicación, otra conversación ni otro intento; necesitan punto final. Deja de regresar mentalmente a escenas que no puedes modificar. La vida que tienes enfrente merece más atención que aquella que ya se fue.
También necesitas cambiar esa costumbre de preocuparte por cosas que todavía ni suceden. Tu cabeza arma unas películas que ni Hollywood, y para cuando llega el supuesto problema tú ya sufriste tres finales diferentes. Durante estos días procura resolver únicamente aquello que realmente tengas enfrente. Muchas de las preocupaciones que te están robando tranquilidad podrían no ocurrir jamás.
En el trabajo, muchísimo cuidado con las confianzas. Una persona cercana podría soltarte información sobre compañeros, jefes o movimientos internos esperando que tú también abras el hocico. No caigas. Hay conversaciones que aparentemente son entre amigos pero después terminan llegando exactamente a los oídos donde no deberían. Tu nombre podría aparecer dentro de un chisme que afecte la percepción que tienen sobre ti. Si no viste, no escuchaste y no te consta, mejor ni le pongas crema a esos tacos.
En cambio, concentra esa energía en un proyecto que llevas tiempo posponiendo. Has encontrado mil razones para no comenzar: falta tiempo, dinero, ayuda, información o según tú “todavía no es el momento”. Pues criatura, esperando las condiciones perfectas se te puede ir la vida. Este jueves se marca excelente para organizarlo, definir un primer movimiento y poner toda la carne en el asador. No necesitas terminarlo mañana; necesitas dejar de aplazarlo.
En el amor para Virgo, aprende algo importante: estar sin pareja no significa estar incompleto. Tu verdadero problema últimamente no ha sido la soltería, sino la dificultad para convivir contigo mismo cuando no existe alguien mandándote buenos días, preguntando dónde estás o calentándote la oreja. Y por evitar esa sensación puedes terminar aceptando personas que ni te gustan tanto.
Quítate ese letrero invisible de “urge pareja, informes aquí” porque precisamente cuando tienes demasiada necesidad emocional es cuando más fácilmente te venden gato por liebre. Conoce personas, sal, coquetea y diviértete, pero sin convertir cada encuentro en casting para matrimonio. La persona correcta no necesitará que la persigas ni que te conviertas en algo que no eres para llamar su atención.
Si actualmente alguien te gusta, cuida la manera en que te comportas frente a esa persona. Podrías estar exagerando actitudes, presumiendo cosas innecesarias o tratando de provocar celos para comprobar si existe interés. No hagas fregaderas infantiles que podrían ocasionar justamente lo contrario: que esa persona se decepcione. Si quieres conquistar, muestra seguridad, no desesperación.
Si tienes pareja, habrá oportunidad de hablar sobre planes que habían quedado suspendidos. Una conversación tranquila podría devolverles entusiasmo y permitirles establecer un objetivo juntos. Eviten discutir por pequeñeces acumuladas.
En cuestiones de dinero, tendrás que priorizar. Podría aparecer un gasto relacionado con algo que necesitas resolver antes de terminar agosto, así que no comprometas tus recursos en compras que pueden esperar. También existe posibilidad de recuperar un dinero, recibir un pago o concretar algo que llevabas varias semanas intentando mover.
Virgo, comienza a escoger tu felicidad sin esperar autorización. A la tiznada las esperas eternas, las faltas de dignidad y las personas que solamente te buscan cuando se sienten solas. Tú también tienes derecho a decidir quién entra, quién permanece y quién ya cumplió su ciclo.
Este jueves tu avance comenzará cuando entiendas que la soledad no siempre es ausencia: algunas veces es el espacio que necesitabas para reconstruirte sin ruido.
Color del día: Verde olivo.
Frase del día: “No necesito correr detrás de nadie; primero construyo la vida que quiero y después veo quién merece compartirla conmigo.”
LEO – 20 de agosto de 2026
Leo, este 20 de agosto de 2026 podría llegar una noticia relacionada con la posible llegada de un nuevo integrante a la familia o al círculo cercano, y será de esas novedades que cambian el ambiente y ponen a todos a hacer cuentas, planes y hasta apuestas sobre nombres. No necesariamente será algo que te involucre directamente, pero sí despertará mucha ilusión y te hará mirar de otra manera lo que quieres construir durante los próximos meses.
En el amor, la vida comenzará a acomodarte sorpresas donde menos lo esperas. Si estás soltero o soltera, deja de querer controlar hasta la hora exacta en que debe aparecer alguien. Podrías coincidir con una persona mediante una actividad cotidiana, una reunión o por alguien que ambos conocen. La conexión podría empezar con conversación sencilla y después agarrar vuelo. Aquí será importante no mostrar todas tus cartas inmediatamente; permite que también te conquisten, porque últimamente parece que tú haces casting, producción, dirección y hasta compras las palomitas.
Si tienes pareja, se acerca una conversación sobre algo que ambos quieren pero que habían dejado para después. Puede ser un proyecto, una decisión doméstica o un cambio que les permita recuperar entusiasmo. No quieras imponer tu voluntad solamente porque estás convencido de tener la razón. Una relación no es monarquía aunque tu signo tenga melena de rey.
También aparecerán situaciones del pasado, pero de una manera distinta a otras ocasiones. Más que un ex tocando la puerta, puede tratarse de un lugar, objeto, fotografía o persona que te recuerde quién eras antes de conseguir muchas de las cosas que hoy consideras normales. Ese recordatorio será necesario porque podrías estar olvidando cuánto trabajo te costó llegar hasta aquí.
En negocios y trabajo para Leo hay oportunidades de crecimiento, particularmente mediante una decisión que requiere firmeza. Podrían proponerte una colaboración, cambio de responsabilidades o manera diferente de obtener ingresos. No aceptes únicamente porque la propuesta suena bonita. Pregunta números, condiciones, obligaciones y quién responde si algo sale mal. En los negocios, las sonrisas son gratis; las consecuencias no.
Una noticia relacionada con trabajo, dinero o alguien cercano te dejará pensando más de la cuenta. No tomes decisiones importantes mientras estés sorprendido. Date tiempo para procesar la información porque podrías descubrir un detalle que inicialmente habías pasado por alto.
También cuida tus cambios repentinos de humor. Andarás sensible, con momentos en los que todo te parecerá maravilloso y otros donde cualquier ruido te tendrá queriendo aventar hasta el comal. Antes de desquitarte con quien no tiene vela en el entierro, identifica qué es lo que realmente te está molestando. Muchas veces no será la persona que tienes enfrente, sino cansancio, presión o algo que llevas guardando.
Durante estos días habrá además una lección relacionada con tu imagen y la necesidad de aprobación. No necesitas comprar, vestir, aparentar o comportarte de determinada manera para demostrar que estás bien. Mucho cuidado con querer impresionar a personas que ni siquiera tienen resuelta su propia vida. Al final, quien realmente te valore recordará cómo lo trataste, no cuánto costaban tus zapatos.
Si por momentos sientes que has perdido el suelo, recuerda de dónde vienes. Acuérdate de aquellas épocas donde querías cosas que hoy ya tienes y de las veces que tuviste que levantarte sin que nadie fuera a rescatarte. Ahí está tu verdadera riqueza.
Leo, no te conviertas en una versión falsa de ti para caber en lugares donde solamente te aceptan disfrazado. Este jueves será para recuperar autenticidad, tomar decisiones con cabeza fría y disfrutar las buenas noticias sin adelantarte veinte capítulos.
La vida te está preparando nuevas sorpresas, pero primero quiere comprobar que ya entendiste algo fundamental: puedes crecer muchísimo sin olvidar tus raíces.
Color del día: Amarillo mostaza.
Frase del día: “No necesito aparentar grandeza; todo lo que he superado habla por mí mucho más fuerte que cualquier cosa que pueda presumir.”
CÁNCER – 20 de agosto de 2026
Cáncer, este 20 de agosto de 2026 comenzarás a sentir una necesidad muy fuerte de cambiar de ambiente, salir de la rutina y darle descanso a una cabeza que últimamente parece central camionera de tantos pensamientos que entran y salen. Un viaje corto, una escapada o simplemente visitar un lugar diferente podría ayudarte muchísimo a recuperar esa tranquilidad que has ido perdiendo. No necesitas irte hasta el otro lado del mundo; lo importante será desconectarte de aquello que diariamente te mantiene tenso y recordar que también tienes derecho a disfrutar sin sentir culpa.
En próximos días recibirás una invitación a una fiesta, reunión o convivio donde habrá gente agradable, pero también una que otra persona que te cae como patada en ayunas. No permitas que su presencia te arruine el momento. No tienes obligación de saludar con mariachi a quien no soportas ni tampoco de hacer caras toda la noche. Aplica la educación necesaria y después dedícate a disfrutar. Recuerda: si esa gente no paga tus cuentas, no compra tu mandado ni te mantiene, su opinión debería importarte aproximadamente tres cacahuates.
Además, alguien podría intentar provocarte con un comentario disfrazado de broma. No muerdas el anzuelo. A veces ignorar a una persona le cala mucho más que aventarle veinte respuestas.
Mucho cuidado también con caídas, golpes y distracciones. Durante estos días podrías andar acelerado, especialmente al subir o bajar escaleras, caminar sobre superficies mojadas o realizar actividades mientras tienes la cabeza en otro asunto. No hagas movimientos a las carreras. Una distracción podría terminar en un golpe considerable y obligarte a buscar atención médica. Ponte abusado y mira por dónde caminas.
En cuestiones del pasado, una persona que ya había desaparecido podría volver a rondar tu vida, pero esta vez el problema no será sentimental necesariamente. Podría llegar con información, petición, propuesta o conflicto que no te corresponde resolver. No confundas nostalgia con responsabilidad. Si alguien decidió irse en su momento, no tiene derecho automático de regresar y encontrarte disponible como farmacia de turno.
Precisamente este jueves marca para Cáncer un periodo de cerrar ciclos inconclusos. Hay conversaciones que no necesitan retomarse, sino aceptarse como terminadas. También existe un pendiente personal que llevas aplazando porque representa admitir que una etapa se acabó. Hazlo. Empezar desde cero da miedo, pero continuar viviendo entre ruinas nomás porque alguna vez aquello fue bonito sale mucho más caro.
Aparecen además dos personas nuevas o poco frecuentes en tu entorno que podrían enseñarte algo importante mediante sus experiencias, consejos o maneras diferentes de entender la vida. No juzgues por primeras impresiones. Una de ellas podría ayudarte a ver una situación desde un ángulo que jamás habías considerado y hasta darte una idea útil para un asunto personal o económico.
En el amor, tendrás que ser más selectivo con aquello que compartes. Tú tienes la costumbre de entregar sentimientos, preocupaciones y secretos cuando sientes confianza, pero no todo mundo merece acceso completo a tu parte vulnerable. Conocer a alguien no significa automáticamente darle las llaves del changarro. Primero observa cómo maneja las pequeñas cosas que le cuentas.
Si tienes pareja, evita guardar molestias hasta explotar. Ser reservado no significa tragarte todo. Habla cuando sea necesario, pero aprende a diferenciar entre comunicar tus emociones y exhibirlas frente a quien podría utilizarlas en tu contra.
Cáncer, los errores recientes no vinieron a demostrar que eres débil, sino a enseñarte dónde necesitas cambiar de estrategia. Mantenerte de pie será tu mejor respuesta para quienes esperaban verte caer. No necesitas presumir fortaleza ni publicar indirectas; deja que tus resultados hagan el escándalo.
Este jueves empieza a proteger más tu paz. No todos tienen derecho a conocer tus heridas, tus planes ni aquello que guardas en el corazón. Tus sentimientos no son plaza pública: entra quien se los gana, no quien simplemente toca la puerta.
Color del día: Blanco perla.
Frase del día: “No cualquiera merece conocer lo que llevo dentro; mi corazón ya no tiene entrada libre, ahora se necesita invitación.”
GÉMINIS – 20 de agosto de 2026
Géminis, este 20 de agosto de 2026 tendrás que cuidar muchísimo aquello que prometes, porque traerás la boca más rápida que la capacidad para cumplir. Podrías decir que sí por emoción, compromiso o por no quedar mal y después andar buscando debajo de las piedras cómo resolver todo lo que aceptaste. Antes de ofrecer dinero, tiempo, ayuda o favores, revisa realmente si puedes hacerlo. Decir “déjame pensarlo” no te hace mala persona; comprometerte y después desaparecer como papá irresponsable sí puede dejarte bastante mal parado.
Tu carácter también estará más explosivo de lo habitual. Cuando algo te molesta, primero disparas y después preguntas quién era, y precisamente ahí podrías cometer una imprudencia. Antes de responder un mensaje estando enchilado, deja el teléfono unos minutos. Si estás discutiendo frente a frente, respira y bájale dos rayitas al chile. Puedes terminar diciendo cosas que no sientes únicamente por ganar una discusión, pero las palabras son como pasta de dientes: una vez afuera, a ver quién fregados las vuelve a meter.
En estos días tendrás además que preguntarte qué quieres hacer realmente con tu vida. Has desperdiciado demasiado tiempo atendiendo situaciones que no producen dinero, tranquilidad, crecimiento ni felicidad. No todo tiene que dejar una ganancia económica, claro, pero si algo únicamente te está dejando cansancio y problemas, quizás ya llegó el momento de soltarlo.
Se marca una decisión relacionada con un objetivo que llevas posponiendo. Podría tratarse de estudios, trabajo, negocio, cambio personal o una actividad que deseas comenzar. Esta vez no esperes motivación celestial ni que Mercurio te mande oficio firmado. Empieza con lo que tienes y corrige sobre la marcha.
En el amor para Géminis, vienen movimientos inesperados. Una persona que inicialmente no considerabas como posibilidad podría comenzar a llamarte demasiado la atención. La química estará fuerte, pero antes de aventarte como luchador desde la tercera cuerda, averigua bien su situación sentimental. Existe riesgo de enamorarte de alguien que tiene compromisos, historias inconclusas o una persona todavía rondándole demasiado cerca. Ahí podrían comenzar discusiones y enfrentamientos que no necesitas.
Si tienes pareja, un cambio de planes de última hora podría generar tensión. No conviertas una modificación de agenda en prueba de desamor. Pregunta primero qué ocurrió. Eso sí: si detectas contradicciones constantes, tampoco te tapes los ojos por comodidad.
Mucho cuidado con objetos personales. Podrías perder llaves, cartera, audífonos, documentos o alguna pertenencia que utilizas diariamente. Antes de salir de un lugar haz tu revisión básica porque andarás distraído. También evita prestar algo valioso a personas que tienen fama de regresar las cosas cuando se les hincha la gana.
Respecto al pasado, deja de esperar que alguien venga a reparar exactamente el daño que hizo. Si te lastimaron, sucedió; quedarte repitiendo la historia solamente consigue que la herida continúe abierta. Sanar no significa justificar a quien te falló, sino evitar que esa persona siga teniendo influencia sobre tu presente aunque ya ni esté.
También llegará el momento de fumigar emocionalmente tu entorno. Hay personas que funcionan como plaga: llegan, comen de tu energía, dejan problemas y todavía preguntan qué vas a hacer por ellas mañana. Empieza a limitar accesos sin necesidad de anunciarlo. No cuentes planes antes de concretarlos y aprende a guardar cierta información únicamente para ti.
Las traiciones probablemente nunca desaparecerán completamente de la vida, porque no puedes controlar la lealtad ajena. Lo que sí puedes controlar es cuántas oportunidades das después de descubrir quién es quién.
Géminis, este jueves tu crecimiento estará en hablar menos impulsivamente, prometer únicamente lo posible y escoger mejor a quién permites acercarse. Que alguien te haya tumbado alguna vez no significa que tengas que vivir en el suelo.
Levántate, sacúdete y continúa. La mejor venganza contra quien quiso verte acabado será que un día tenga que enterarse, por otras personas, de lo bien que te fue sin su presencia.
Color del día: Azul eléctrico.
Frase del día: “No prometo para quedar bien, no discuto para tener razón y no vuelvo a darle entrada a quien ya me enseñó de qué lado masca la iguana.”
TAURO – 20 de agosto de 2026
Tauro, este 20 de agosto de 2026 el amor puede comenzar a moverse de una manera inesperada, pero no confundas tener paciencia con permitir que alguien llegue queriendo ponerte condiciones hasta para respirar. Una persona podría mostrar interés en ti y al mismo tiempo intentar modificar ciertas partes de tu personalidad para acomodarte a lo que considera su pareja ideal. Ahí no es, criatura. Una cosa es mejorar aspectos propios dentro de una relación y otra convertirte en producto personalizado para satisfacer los caprichos ajenos.
Si alguien quiere formar parte de tu vida deberá aprender a conocerte completo: con virtudes, defectos, carácter, mañas y esos días donde ni tú mismo te soportas. Tú también tendrás que ofrecer esa misma comprensión. El amor sano no consiste en encontrar una persona perfecta, sino en comprobar si dos imperfectos pueden construir algo sin estarse agarrando del chongo cada tercer día.
Si estás soltero o soltera, existe posibilidad de que una relación comience cuando menos la estés buscando. Puede surgir mediante una conversación casual, una coincidencia o alguien con quien inicialmente no había intención romántica. No quieras etiquetar inmediatamente lo que suceda. Deja que avance y observa consistencia. Últimamente hay mucha gente que enamora precioso durante tres días y al cuarto parece que se la tragó la tierra.
En caso de tener pareja, cuidado con permitir que terceras personas opinen demasiado sobre su relación. Los problemas de dos se arreglan entre dos; cuando metes a la comadre, al amigo, a la prima y hasta al vecino, aquello termina pareciendo asamblea ejidal.
Este jueves también será importante dejar de lamentarte por aquello que no pudo ser. Hay planes que no se realizaron porque simplemente no correspondían a la etapa que estabas viviendo. Deja de preguntarte cómo sería tu existencia si hubieras tomado otra decisión. Atiende la vida que tienes actualmente, porque mientras miras por el retrovisor podrías pasarte una salida importante.
Necesitas además recuperar la palabra “no”. Hay gente demasiado acostumbrada a encontrarte disponible y podría molestarse cuando comiences a poner límites. Que se molesten. Su enojo no significa que estés haciendo algo malo; posiblemente significa que ya no podrán aprovecharse igual. No necesitas justificar cada decisión ni presentar comprobante oficial de por qué no quieres hacer algo.
En trabajo y dinero para Tauro, aparecen oportunidades para destrabar un área que llevaba meses caminando con freno de mano. Una conversación o propuesta podría darte acceso a una actividad diferente, pero tendrás que moverte rápido cuando tengas la información completa. No anuncies tus planes antes de concretarlos. Primero cocina el mole y después invita a comer.
También se marca el alejamiento de una persona de tu entorno. No necesariamente habrá pleito; simplemente la comunicación irá disminuyendo hasta que ambos comprendan que ya no están caminando hacia el mismo lugar. No forces permanencias. Hay personas que cumplen su temporada y después cada quien agarra su rumbo.
Durante algunas noches podrías recordar con especial intensidad a un ser querido que ya no está físicamente contigo. Si eso te brinda consuelo, dedica unos minutos antes de dormir a hablarle desde el corazón, recordar algo bonito o hacer una oración. Si acostumbras encender una veladora blanca como gesto simbólico, hazlo siempre en un lugar seguro y nunca la dejes encendida sin supervisión.
Y ahora sí, Tauro: mucho cuidado con andar calentando el boiler si después no te quieres meter a bañar. Eres bueno para coquetear, mandar señales, acercarte, provocar interés y después hacerte el sorprendido cuando la otra persona quiere avanzar. No le des caldo con el dedo a quien sabes que se está involucrando emocionalmente. Si quieres juego, dilo; si quieres relación, demuéstralo; y si no quieres nada, no andes meneándole el tapete a quien ya estaba tranquilo.
Este jueves viene para enseñarte que crecer también significa poner límites sin culpa, amar sin perderte y dejar de jugar con aquello que después puede quemarte las manos.
Color del día: Verde jade.
Frase del día: “Quien quiera estar conmigo tendrá que quererme completo; ya no me hago chiquito para caber en los gustos de nadie.”
ARIES – 20 de agosto de 2026
Aries, este 20 de agosto de 2026 comenzarás a notar que algo dentro de ti está cambiando. Tus sentimientos han recibido unos fregadazos que hasta garantía deberían tener, pero poco a poco vas a salir de esa temporada en la que cualquier recuerdo, comentario o ausencia tenía poder para descomponerte el día. No significa que de repente olvidarás todo; significa que aquello que antes dolía como demonio comenzará a perder fuerza porque finalmente estarás entendiendo que ninguna persona merece tener control permanente sobre tu tranquilidad.
Eso sí, cuida mucho tu corazón. No porque debas convertirte en una piedra, sino porque últimamente has cometido el error de mostrar demasiado de ti frente a personas que todavía no demuestran merecerlo. Primero observa y después entrega confianza. No todo aquel que pregunta cómo estás realmente quiere saberlo; algunos nomás quieren información fresca para llevarla a otra mesa.
En el amor para Aries, si estás soltero o soltera podrías comenzar una etapa interesante donde llamarás la atención de alguien con carácter fuerte. La atracción puede ser inmediata, pero también podrían chocar porque ninguno querrá bajarse del macho. No conviertas el coqueteo en competencia. Si existe interés, permite que las cosas avancen sin querer controlar cada movimiento.
Si tienes pareja, se marca una conversación necesaria sobre límites y prioridades. Algo que has estado tolerando podría finalmente cansarte. Exprésalo antes de llegar al punto donde explotas y después quieres recoger hasta los platos. Recuerda quién eres y cuánto vales: amar a alguien no significa soportarle cualquier fregadera.
En trabajo, proyectos y oportunidades, se abre una racha bastante movida. Podrías recibir una propuesta, conocer a alguien que facilite un proyecto o descubrir una alternativa que anteriormente no habías considerado. Pero aquí viene la advertencia: no repitas tus errores habituales. Tu problema muchas veces no es la falta de oportunidades, sino que te emocionas, quieres resultados inmediatamente y terminas tomando decisiones antes de revisar todos los detalles.
Antes de firmar, comprometerte o invertir, pregunta. Antes de abandonar algo porque no funcionó durante los primeros días, dale tiempo. La paciencia será una herramienta mucho más importante que andar queriendo tumbar puertas a cabezazos.
En cuestión de dinero, presta atención a una noticia inesperada que podría modificar tus planes durante las próximas semanas. Puede relacionarse con un cobro, aumento, reparación, trámite o gasto que no tenías contemplado. No entres en pánico, pero comienza desde ahora a administrar mejor. Evita prestar cantidades que necesitarás pronto y no gastes por adelantado un dinero que todavía no tienes en la mano. Ya sabes que hacer cuentas con dinero imaginario es muy bonito hasta que llegan los recibos verdaderos.
También deberás cuidar tu entorno social. Una persona podría interpretar tu carácter directo como arrogancia y comenzar a hablar de más. No necesitas modificar quién eres, pero sí aprender que no todas las verdades tienen que aventarse como ladrillo. Habrá momentos donde la inteligencia estará precisamente en saber cuándo hablar y cuándo dejar que alguien solito enseñe el cobre.
Y respecto a quienes te hicieron daño, deja que la vida acomode las cuentas. No necesitas andar cobrando facturas ni organizando venganzas. Quien actúa mal tarde o temprano termina tropezándose con sus propias fregaderas. Mientras esa gente recibe su correspondiente cucharada de realidad, tú dedícate a crecer.
Este jueves será perfecto para darle vuelta definitivamente a una página que llevabas meses leyendo aunque ya conocías el final. Desprenderte no borra lo vivido, pero evita que sigas construyendo tu presente alrededor de una herida vieja.
Aries, nunca olvides de qué estás hecho. Has sobrevivido momentos donde pensaste que no ibas a poder y aquí sigues, quizá más desconfiado, pero también mucho más inteligente.
Lo que viene requiere una versión tuya que ya no mendigue, no persiga y, sobre todo, no vuelva a ponerse de tapete para que alguien pase con las patas llenas de lodo.
Color del día: Rojo cereza.
Frase del día: “Mi corazón sigue siendo noble, pero la entrada ya no es gratuita; quien quiera quedarse tendrá que demostrar que sabe cuidarlo.”