Jeep lleva un Gladiator Mojave especial al Rebelle Rally 2026

Jeep volverá a poner a prueba uno de sus vehículos más capaces en el Rebelle Rally 2026, una competencia que tiene una particularidad muy marcada. Aquí no gana necesariamente quien acelera más, sino quien consigue orientarse mejor y tomar las decisiones correctas.

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Para esta nueva edición, la marca estadounidense competirá con un Gladiator Mojave especialmente preparado para el desafío.

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Al frente del Equipo 129 estarán Nena Barlow, una veterana de esta prueba, y Hannah “Hurricane” Felton, quien tendrá su primera participación.

Un Gladiator pensado para el desierto

El Gladiator Mojave parte con una ventaja importante para este tipo de terreno. Es el único Jeep que cuenta con la certificación Desert Rated, una distinción enfocada en sus capacidades para enfrentar arena, dunas y superficies complicadas.

La preparación también contempla elementos reforzados en el chasis, los ejes y las manguetas de dirección. La suspensión suma una elevación de una pulgada y componentes FOX, incluidos topes hidráulicos y amortiguadores con depósitos remotos de derivación interna.

El conjunto está pensado para soportar golpes fuertes y mantener el control cuando el terreno cambia constantemente. El eje trasero también incorpora un sistema de bloqueo de alta velocidad.

Mapas, brújula y mucha cabeza fría

El Rebelle Rally tiene una dinámica bastante particular. Los equipos recorren cerca de 1.500 millas, unos 2.500 kilómetros, por zonas de Utah, Nevada y California, pero no pueden apoyarse en GPS ni teléfonos móviles para orientarse.

La navegación se realiza con mapas físicos, brújulas y roadbooks. Eso obliga a las participantes a combinar conducción, estrategia, resistencia y trabajo en equipo durante los ocho días de competencia.

Para Barlow no será territorio desconocido. La piloto disputará su décimo Rebelle Rally y aportará la experiencia acumulada en pruebas todoterreno. Felton, por su parte, llega al equipo con conocimientos de conducción, fabricación, soldadura y construcción de vehículos.

Una historia que Jeep ya conoce

La relación entre Jeep y esta competencia viene desde sus primeras ediciones. La marca acumula ocho victorias generales y cinco premios Bone Stock, mientras que su primer triunfo llegó en 2016 con Charlene Bower y Kaleigh Hotchkiss, quienes llevaron un Wrangler Rubicon hasta la victoria.

Ahora el Gladiator Mojave será el encargado de continuar esa historia. La edición 2026 del Rebelle Rally se disputará del 7 al 17 de octubre y volverá a convertir el desierto del suroeste estadounidense en el escenario de una prueba donde la precisión puede ser más importante que la velocidad.

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