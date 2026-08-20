La deuda nacional de Estados Unidos alcanza un récord de $40 billones

De acuerdo con datos publicados este miércoles por el Departamento del Tesoro, la deuda nacional de Estados Unidos alcanzó otro récord histórico, superando los $40 billones de dólares, esto en medio de un persistente déficit presupuestario y costes de intereses federales más altos.

Sin embargo, otros factores también han contribuido al aumento de la deuda nacional, como los recortes de impuestos que en los últimos 20 años redujeron los ingresos del país, aunado a un mayor número de personas que perciben el Seguro Social y Medicare, encareciendo algunos de estos programas sociales, además de la aprobación de la Ley “One Big Beautiful Bill”, que añadirá $4.2 billones de dólares a la deuda nacional hasta el año fiscal 2034.

Según estimaciones publicadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), se calcula que para el año 2036, la deuda nacional alcance los $63 billones de dólares, lo que podría ubicar los déficits presupuestarios anuales en $2.1 billones de dólares.

Al respecto de los recientes datos, Michael A. Peterson, director ejecutivo de la Fundación Peter G. Peterson, comentó que el problema actual de la deuda nacional no debe vincularse a una sola administración. “Muchas administraciones y muchos Congresos han tomado medidas en la dirección equivocada”, declaró a CBS.

El especialista explicó que durante los últimos 26 años hemos estado registrando déficits ignorando muchos problemas estructurales del presupuesto, por lo que consideró que “es evidente que la situación se ha agravado porque, como cualquier problema de deuda, cuanto más se ignora, peor se pone”.

Peterson también señaló que esto generará más preocupación por la asequibilidad entre la población estadounidense, ya que mientras más deuda se contraiga, más intereses se deben pagar: “Cada billón que añadimos a nuestra deuda contribuye a un aumento de los tipos de interés y la inflación, incrementando las hipotecas, los préstamos para automóviles y las facturas de tarjetas de crédito de todos los estadounidenses”.

Es decir, que una deuda nacional histórica termina perjudicando el crecimiento económico, los ajustes salariales, al tiempo que el coste de vida sigue aumentando. Por lo que Peterson añadió: “Si queremos mejorar nuestro nivel de vida, hoy y para la próxima generación, ahora es el momento de que los legisladores encaminen a nuestra nación hacia un futuro más asequible y sostenible”, dijo.

En cuanto a la deuda pública, esta alcanzó a finales de marzo los $31,27 billones de dólares, superando los $31,22 billones de dólares registrados del producto interno bruto (PIB), mostrando por primera vez que la deuda pública supera la economía y, según las estimaciones de la CBO, se espera que siga superando el récord del 106% del PIB establecido hace 80 años.

Sigue leyendo: