Maestra de Colorado fue hallada muerta en su casa y su esposo quedó detenido por sospecha de homicidio

Una maestra de escuela primaria fue encontrada muerta en su vivienda de Lakewood, Colorado, y su esposo fue arrestado después de que los investigadores encontraran evidencia que, según documentos judiciales, puso en duda su relato sobre lo ocurrido.

Patrick Theodore “Ted” Barnett, de 40 años, permanece detenido sin derecho a fianza bajo sospecha de homicidio en primer grado por la muerte de su esposa, Lindsey Barnett, de 37 años, informó la Policía de Lakewood.

Según una declaración jurada de arresto obtenida por Fox News Digital, Barnett llamó al 911 poco después de las 6:00 a. m. del 13 de agosto y afirmó que su esposa se había cortado el cuello y no respiraba.

El hombre sonaba alterado durante la llamada y advirtió a los operadores que sus dos hijos pequeños, un bebé y un niño pequeño, se encontraban dentro de la vivienda.

Los primeros respondedores encontraron a Lindsey en la ducha con una herida de aproximadamente 12 a 15 centímetros en la parte frontal del cuello. A su lado había un cuchillo dentado de unos 12 a 15 centímetros.

Sin embargo, los investigadores señalaron que la escena en el dormitorio generaba interrogantes.

La escena en el dormitorio despertó sospechas

Los agentes encontraron una cantidad considerable de sangre sobre partes de la cama matrimonial, incluidas las sábanas y una almohada. También observaron lo que parecían ser coágulos de sangre.

Desde la cama hasta el baño había un rastro de sangre, mientras que alrededor del cuerpo de Lindsey, en la ducha, había comparativamente poca sangre.

Junto a la cama, los investigadores encontraron además una huella que describieron como “delicada” y que parecía corresponder al pie de una mujer.

También había una planta volcada y tierra esparcida en dirección al baño.

El procesamiento forense permitió posteriormente detectar más sangre entre la cama y el baño que no era visible a simple vista, según la declaración jurada.

Los detectives concluyeron que esos elementos podían ser compatibles con la posibilidad de que el cuerpo de Lindsey hubiera sido trasladado desde el dormitorio hasta la ducha.

Detectives encontraron lesiones en el esposo

Barnett dijo a los investigadores que él y Lindsey atravesaban problemas matrimoniales desde hacía varios meses y que dormían en habitaciones separadas.

Según su relato, él permanecía en el sótano mientras su esposa dormía en el dormitorio principal.

El hombre aseguró que se despertó alrededor de las 5:30 a. m., escuchó la ducha y subió al segundo piso. Dijo que encontró a Lindsey sangrando, movió su cabeza y llamó a los servicios de emergencia.

Pero los detectives documentaron varias lesiones en el cuerpo de Barnett.

Inicialmente observaron una lesión reciente en uno de sus pulgares, que él atribuyó a una lesión sufrida mientras jugaba ultimate frisbee en julio.

Posteriormente, un investigador fotografió y documentó cortes y rasguños recientes en el brazo, el pecho, el abdomen y cerca de la clavícula.

Según la declaración jurada, algunas de esas marcas eran compatibles con rasguños de uñas y heridas defensivas.

Los investigadores también observaron sangre aparentemente seca en el cuello de Barnett, que se extendía hacia su barba, además de una mancha de sangre detrás de su oreja derecha.

Sin embargo, sus manos estaban limpias de sangre, pese a que había dicho que había movido a Lindsey mientras intentaba comprobar si tenía pulso.

Lindsey tenía otras lesiones

La declaración jurada señala que Lindsey presentaba lesiones adicionales a la herida en el cuello.

Los investigadores documentaron moretones en sus brazos, piernas, espalda y caderas, una lesión reciente en la rodilla izquierda, un rasguño en el hombro derecho y una cortada en el dedo índice izquierdo.

El detective consideró que esta última lesión era compatible con una herida defensiva.

La lesión en el cuello aparentemente había afectado una arteria importante.

Barnett también dijo a los investigadores que Lindsey había sufrido depresión durante y después del embarazo.

Sin embargo, la madre de Lindsey declaró que su hija nunca le había manifestado pensamientos suicidas ni había intentado quitarse la vida.

Además, aseguró que la maestra estaba haciendo planes para el próximo año escolar.

Su madre describió una relación conflictiva

La madre de Lindsey también habló con los investigadores sobre la relación de la pareja.

Según la declaración jurada, describió a Barnett como “verbalmente abusivo y controlador hacia Lindsey”, aunque aseguró que nunca había presenciado agresiones físicas.

Recordó discusiones en las que Barnett gritaba mientras Lindsey permanecía calmada.

Los detectives también descubrieron que Barnett mantenía otra relación sentimental.

Más tarde, una mujer llamó a la Policía para solicitar que verificaran el estado de Barnett. Se identificó como su novia y dijo que él le había contado que estaba en proceso de divorcio de Lindsey y que su esposa ya no vivía en la casa.

Barnett inicialmente negó ante los investigadores que hubiera sido infiel.

Durante una segunda entrevista, reconoció la relación, pero sostuvo que Lindsey sabía de ella y estaba de acuerdo.

Los investigadores señalaron contradicciones en su versión

Barnett fue detenido más tarde ese mismo día durante una parada de tráfico en Evergreen y trasladado nuevamente a Lakewood para ser interrogado.

Durante la entrevista, los detectives confrontaron al hombre con varias contradicciones que, según ellos, existían entre su relato y la evidencia encontrada en la vivienda.

Barnett afirmó que había levantado parcialmente a Lindsey en la ducha para comprobar su pulso, apagó el agua y luego se sentó sobre la cama cubierta de sangre mientras hablaba con el 911.

Los investigadores le preguntaron entonces cómo podía explicar la aparente presencia de sangre en su cuello y detrás de su oreja.

Según la declaración jurada, los detectives le dijeron que creían que Lindsey había muerto en la cama y que “no llegó a la ducha por sus propios medios”.

Barnett mantuvo su versión y afirmó que había encontrado a su esposa en la ducha y que desconocía qué había ocurrido o cómo había llegado allí.

El detective que solicitó el cargo de homicidio en primer grado señaló que la evidencia forense indicaba que el cuerpo de Lindsey había sido trasladado desde la cama hasta la ducha.

También citó las lesiones de Barnett, la aparente sangre en su cuerpo y lo que describió como cambios e inconsistencias en sus declaraciones.

Una comunidad escolar lamenta la muerte de Lindsey

Lindsey trabajaba como maestra de arte y prestaba servicio a las comunidades de las escuelas primarias Hutchinson y Westgate.

La escuela Hutchinson confirmó su muerte y recordó a la docente como una persona dedicada a sus alumnos.

La directora, DeAnn Hoffman, la describió como una “alma dulce”, apasionada por la enseñanza del arte y con una dedicación extraordinaria hacia sus estudiantes.

Hoffman señaló que Lindsey “siempre ponía a nuestros niños primero” y participaba en proyectos especiales, además de dedicar gran esfuerzo a la exposición de arte del distrito.

La directora afirmó que la muerte de la maestra había “sacudido a toda nuestra comunidad”.

La escuela y el distrito pusieron a disposición de estudiantes y empleados servicios de apoyo y atención de salud mental.

Barnett permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado Jefferson. Los registros judiciales indican que debe comparecer nuevamente ante el tribunal el 20 de agosto.

La Oficina del Fiscal del Primer Distrito Judicial deberá revisar el caso y determinar los cargos que serán presentados formalmente.

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